Oyu, pamuk ipliğine bağlı menfaatçılar

İsmail Kumbuzoğlu

Leylâ’nın babası tüm köylüye çorba ikramı için, köy meydanında hazırlıklar tamamlanır.

Köylüler tabaklarını alarak sıraya girer. Leyla da kepçeyi alır kazanın başına geçer. Sıraya girenlerin tabağına çorba doldurur.

Mecnun da, çorbadan ziyade Leylâ’yı görmek için sıraya girer. Uzun bir bekleyişten sonra sırası gelir. Tabağını uzatır. Leylâ, Mecnunun tabağını alır ve yere fırlatır. Tabak parçalanır.

Mecnun, başka bir tabak alır ve tekrar sıraya girer. Sırası gelir. Tabağını uzatır. Leylâ gene aynı hareketi yapar.

Bu durum, üç beş kere tekrarlanır.

Köylülerden biri, Mecnun’a der ki:

“Arkadaş, neden boşuna uğraşıyorsun. Her defasında tabağını yere fırlatıp parçalayan Leylâ, belli ki seni sevmiyor.”

Mecnun, gayet rahat ve kendinden emin bir tavırla cevap verir:

“Leylâ, beni çok sevdiği için, her defasında karşısına geçeyim ve benimle göz göze gelmek için böyle yapıyor.”

Üç beş kuruş şahsi menfaat için; saman, soğan, patates için; Reise ateş püsküren ve ülkemizin menfaatlerini ikinci plana iterek yaygara koparanlar.....

Sizler, Mecnun’un Leylâ’ya aşık olduğu gibi, bu ülkeye aşık olsaydınız; beş kuruşluk şahsi menfaatiniz için, bir tabak çorba için, ülkemiz düşmanları ile aynı kareye düşmezdiniz.