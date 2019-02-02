0553 313 94 23

Oyu, pamuk ipliğine bağlı menfaatçılar

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu, "Oyu, pamuk ipliğine bağlı menfaatçılar" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:31
Oyu, pamuk ipliğine bağlı menfaatçılar

İsmail Kumbuzoğlu

Leylâ’nın babası tüm köylüye çorba ikramı için, köy meydanında hazırlıklar tamamlanır.

Köylüler tabaklarını alarak sıraya girer. Leyla da kepçeyi alır kazanın başına geçer. Sıraya girenlerin tabağına çorba doldurur.

Mecnun da, çorbadan ziyade Leylâ’yı görmek için sıraya girer. Uzun bir bekleyişten sonra sırası gelir. Tabağını uzatır. Leylâ, Mecnunun tabağını alır ve yere fırlatır. Tabak parçalanır.

Mecnun, başka bir tabak alır ve tekrar sıraya girer. Sırası gelir. Tabağını uzatır. Leylâ gene aynı hareketi yapar.

Bu durum, üç beş kere tekrarlanır.

Köylülerden biri, Mecnun’a der ki:

Arkadaş, neden boşuna uğraşıyorsun. Her defasında tabağını yere fırlatıp parçalayan Leylâ, belli ki seni sevmiyor.

Mecnun, gayet rahat ve kendinden emin bir tavırla cevap verir:

Leylâ, beni çok sevdiği için, her defasında karşısına geçeyim ve benimle göz göze gelmek için böyle yapıyor.

Üç beş kuruş şahsi menfaat için; saman, soğan, patates için; Reise ateş püsküren ve ülkemizin menfaatlerini ikinci plana iterek yaygara koparanlar.....

Sizler, Mecnun’un Leylâ’ya aşık olduğu gibi, bu ülkeye aşık olsaydınız; beş kuruşluk şahsi menfaatiniz için, bir tabak çorba için, ülkemiz düşmanları ile aynı kareye düşmezdiniz.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 12:31
  1. İsmail Kumbuzoğlu
  2. Mecnun
  3. Leylâ
  4. saman
  5. soğan
  6. patates

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi telefonla arayarak futbolda 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmalarından dolayı tebrik etti.
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al..
    2. Erdoğan Şeyh Temim ile görüştü
    3. Diyanet 2019 personel alım başvuruları..
    4. Karamollaoğlu: İttifaka gerek yok
    5. ABD ve Rusya çekildi! Çin'den açıklama..
    6. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu..
    7. Hama katliamı unutulmadı!
    8. Sanık avukatı mahkemeye 2 metrelik..
    9. Golcü oyuncu Galatasaray'dan..
    10. Rusya INF anlaşmasını askıya alıyor
    11. Hatay'da şiddetli yağış
    12. NATO Makedonya'nın üyeliğinin son..
    13. Doğu Anadolu'da 477 köy ve mahalle..
    14. Kılıçdaroğlu'ndan Aydın Denktaş mesajı
    15. M. Kemal’i sevmek bu kadar ucuz mu?
    16. Otomobil bisikletliye çarptı! Hayatını..
    17. Master yüzücülerden 12 Türkiye rekoru
    18. "Muhabbet bağının bülbülü: Hafız..
    19. Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde kar..
    20. TSSF'den e-Devlet hizmeti
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Maduro sana söylüyorum, Erdoğan sen dinle!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Selçuk Bayraktar kirli tezgahı deşifre etti: 'Milli Heli' öldürüldü!
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Yaptırım tehdidi tutmadı! ABD o ülkeden tokat yedi
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Seçim öncesi son anket! İşte İstanbul'da son durum
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek
    Akşener açıkladı! İYİ Parti o şehirde Cumhur İttifakı'nı destekleyecek

    Günün Karikatürü

    02 Şubat 2019
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den sürpriz aday
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi
    Dünya bu uçağı konuşuyordu! Açıklama geldi