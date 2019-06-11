Oynadıkları alanın yeniden yeşillendirilmesini istiyorlar Bilecik’te geçtiğimiz sene oynadıkları yeşil alanın bu yıl kuraklaştığını belirten çocuklar, bu alanın tekrar yeşillendirilmesi için başkan amcalarından yardım istedi.

Bilecik’te geçtiğimiz sene oynadıkları yeşil alanın bu yıl kuraklaştığını belirten çocuklar, bu alanın tekrar yeşillendirilmesi için başkan amcalarından yardım istedi.

Bilecik merkez İstasyon Mahallesinde bulunan Karasu Vadisi piknik alanında bulunan çocuk parkının etrafı geçtiğimiz sene yeşil alandı. Bu yıl bu alanın sulanmasına karşın çimlerin çıkmaması üzerine çocuklar bu durumdan memnun olmadı. Aileler çocukların çimlerde koşarak, enerjilerini toprağa attıklarını söylerken, çocuklarda başkan amcalarından bu alanın yeniden yeşillendirilmesini istediler.

Öte yandan vatandaşlar da geçen yıl yeşilliklerin üzerinde piknik yapıyorlardı.

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