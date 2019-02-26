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“Oyna Kazan” Vodafone Vitrin ailesine katıldı

Vodafone Vitrin’in son üyesi, Türkiye’nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olarak her gün binlerce lira dağıtan 'Oyna Kazan' oldu - Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici:- "Türkiye’nin yerli dijital firmalarını destekliyoruz, onları 23 milyonu aşkın müşterimizle buluşturmak için iş ortaklığı yapıyoruz"

26 Şubat 2019 Salı 12:56
“Oyna Kazan” Vodafone Vitrin ailesine katıldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un Türkiye’deki dijital girişimcilik ekosistemiyle iş birliği platformu olan Vodafone Vitrin programının son üyesi, Türkiye’nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olarak her gün binlerce lira dağıtan 'Oyna Kazan' oldu.

Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Vitrin programı, yeni firmaların katılımıyla büyümeye devam ediyor.

Oyna Kazan ile iş birliğine giden Vodafone, yarışmaya katılan müşterilerine ek joker hediye edecek. Buna göre, fiyatı 6,99 TL olan ve toplam 6 joker verilen fırsat paketinde Vodafone’lulara 3’er joker daha hediye edilerek toplamda 9 joker hakkı verilmiş olacak. Vodafone ve Oyna Kazan iş birliği kapsamında, 1 Mart Cuma günü düzenlenecek Vodafone özel gününde birinciye 25 bin TL verilirken, toplamda ise 75 bin TL’lik ödül dağıtılacak. Yarışmaya katılım ücretsiz olacak.

Yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici, Vodafone Vitrin programıyla, Türkiye’nin yerli dijital firmalarını desteklediklerini dile getirdi. Gemici, Türkiye’nin yerli dijital firmalarını 23 milyonu aşkın müşterileri ile buluşturmak için iş ortaklığı yaptıklarını belirterek, “Vodafone Vitrin ailesinin yeni üyesi Oyna Kazan, Türkiye’nin en çok kazandıran canlı bilgi yarışması olarak geçtiğimiz günlerde yayın hayatına başladı. Oyna Kazan ile yaptığımız iş birliğiyle, yarışmaya katılan müşterilerimize farklı avantajlar sunacağız. Tüm Vodafone’luları 1 Mart Cuma günü düzenlenecek Vodafone özel gününe katılarak bu keyifli yarışmanın heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Onedio’nun canlı mobil bilgi yarışması Oyna Kazan’da belirli bir soru sayısı bulunmuyor. Yarışmacılar elendikçe sona kalan bin kişiden itibaren “Kazandıran Sorular” başlıyor. Bu andan itibaren ödül piramidinde aşılan her basamakta kazanılan ödül miktarı da artıyor. Böylece yarışmacılar, bilgi birikimi ve genel kültürünün karşılığında ciddi miktarda para kazanma şansı yakalıyor.

Oyuncular, “Kazandıran Sorular”a geçilene kadar jokerlerini kullanabiliyor. Buna göre, Ekstra Can Jokeri, yanlış cevap verildiğinde yarışmaya devam etme imkanı veriyor. Cevap Eleme Jokeri kullanıldığında, sistem yanlış cevaplardan birini eliyor. Çift Cevap Jokeri ise tam emin olunmayan sorularda iki cevabı birden işaretleme hakkı sunuyor. Ünlü oyuncu İbrahim Selim’in sunduğu Oyna Kazan, her gün öğle ve akşam saatlerinde olmak üzere iki defa düzenleniyor. Oyna Kazan uygulaması, App Store ve Google Play Store uygulama mağazalarından indirilebiliyor.


- Yılda 2 milyon TL’ye varan destek

Vodafone Türkiye’nin, bir mobil uygulama üzerinden dijital servis satışı yapan firmalarla işbirliği yapmak üzere geliştirdiği yeni iş modeli Vodafone Vitrin ile hem yerli girişimcilere değer katılması, hem de bireysel ve kurumsal Vodafone müşterilerine inovatif ürün ve servisler sunulması hedefleniyor. 6 aylık ortaklık sözleşmesi süresince 250 bin TL ila 1 milyon TL arasında değişen satış ve pazarlama desteği sağlanan Vodafone Vitrin üyelerine ayrıca, mentor desteği, tanıtım desteği, eğitim desteği, teknoloji desteği ve operasyonel destek de sunuluyor.

Vodafone Vitrin üyeleri, Türkiye pazarında kendilerini kanıtladıkları takdirde dünyaya da açılarak dijital ürün ve servislerini Vodafone'un faaliyet gösterdiği coğrafyalarda 700 milyona yakın müşterisine sunma fırsatı yakalayabiliyor. Vodafone Vitrin bünyesinde, Oyna Kazan’ın yanı sıra Sosyopix, Ailem Güvende, Sinemia, Scotty ve Storytel gibi firmalar bulunuyor.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:56
  1. Bilgi yarışması “Oyna Kazan”
  2. Vodafone Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Levent Gemici
  3. Vodafone Vitrin

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