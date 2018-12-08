"Kayıtlarım var, öyle konuşmadım" dedi, görevden alındı

İzmir'de katıldığı bir toplantıda laiklik karşıtı söylemlerde bulunduğu ve kız çocuklarını aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddia edilen Dokuz Eylül Üniversitesi Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu, rektörlük tarafından görevinden alındı.

DEÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada,Mevlana Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun 22 Kasım 2018 tarihinde Güzelbahçe Müftülüğü tarafından düzenlenen bir konferansa, Rektörlükten izin almadan ve bilgilendirmeden konuşmacı olarak katıldığı aktarıldı.

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu'nun konuşmasında yer verdiği ileri sürülen bazı ifadelerin yerel ve ulusal basında yer bulduğu ve kamuoyunun tepkisini çektiğinin bildirildiği açıklamada, bu iddiaların Rektörlüğü de rahatsız ettiği kaydedildi.

Emiroğlu: Kayıtlarım var, öyle konuşmadım

Prof. Dr. İbrahim Emiroğlu yaptığı açıklamada, hakkındaki iddiaları reddetti. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emiroğlu, söylenenlerin tamamen asparagas olduğunu savunarak, "Kayıtlarım var, öyle konuşmadım. Nerede, neyi, nasıl konuşacağımı biliyorum. Tamamen düzmece. Bunu söyleyenlerin amacının ne olduğunu bilmiyorum. Kişileri mi yıpratmak istiyorlar, kurumları mı yıpratmak istiyorlar; bilemiyorum. Bunu da bilemiyorum" dedi.

Konuşmasının ses kaydının bulunduğunu öne süren Emiroğlu, "Zaten kaymakamlık da bunu inceledi ve uydurma olduğunu gördü. Tekzip gönderilecek" diye konuştu.

Söylediği iddia edilen sözlerin hiçbirini dile getirmediğini savunan Prof. Dr. Emiroğlu, "Ben böyle ifadeler kullanmadım. Bir ilim adamı böyle kaba saba ifadeler kullanır mı? Pes doğrusu. Ne işim var benim çocuğun adeti ile? Hijyenik şartlardan bahsettim. Çocuk ve ergenlik psikolojisinden bahsettim. Pozitif etkilerden bahsettim ama bunun dışındakiler düzmece. Cımbızla bile çekilmemiş. İnandırıcı değil" dedi.