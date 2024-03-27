Öyle faydaları var ki… Ramazan ayında mercimek uyarısı

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Ramazan ayında vücudun gereksinim duyduğu besin ögelerinin sağlanması bağışıklığın desteklenmesi için büyük bir önem taşıyor. Sağlıklı bir Ramazan geçirmek için bol meyve, sebze, tam tahıllar, bitkisel-hayvansal proteinler ve sağlıklı yağlar içeren dengeli beslenme şeklinin benimsenmesi ve uyku ihtiyacının giderilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Emine Uluçay, Demir, folat, magnezyum, potasyum ve B vitaminleri gibi birçok mineral ve vitamin içeren ve bitkisel bazlı beslenenlerin başında değerli bir protein kaynağı olan yeşil mercimek geliyor, kan şekerini dengeleme ve sindirim sürecini düzenleme özelliğiyle uzmanlar tarafından Ramazan ayında özellikle tavsiye ediliyor. Bitkisel protein bakımından zengin olan yeşil mercimek, kasların ve dokuların onarımı ve büyümesi için önemli olan amino asitlerin kaynağıdır. Örneğin diyet yapanlara da önerdiğimiz yeşil mercimekle hazırlanan salatalar, yüksek lif ve protein içeriği sayesinde öğünün besleyiciliğini artırırken daha uzun süre tok kalmaya da yardımcı olur.” şeklinde konuştu.

KANDAKİ KÖTÜ KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜŞÜRÜR

Yapısında doğal olarak gluten bulunmadığı için gluten intoleransı veya çölyak hastalarının da kullanabileceği, proteinin yanı sıra, kompleks karbonhidrat da sağlayan iyi bir alternatif olduğunu belirten diyetisyen Emine Uluçay, “Özellikle vejetaryen veya vegan beslenenler yeterli miktarda yeşil mercimek tüketerek günlük protein ihtiyacını karşılayabilirler. yeşil mercimeğin ayrıca içerdiği çözünür lifler sayesinde kandaki kötü (LDL) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak kalp sağlığını desteklediğini söyledi.

“İYİCE HAŞLANDIĞINDAN EMİN OLUNMALI”

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Yeşil mercimeğin iyice yıkayıp sindirim kolaylığı açısından haşlandığından emin olmak gerektiğini vurgulayan Emine Uluçay şu püf noktalara işaret etti: “Pişme süresini azaltmak için mercimeği önceden 30-60 dakika kadar suda bekletebilirsiniz. Haşlayıp iyice soğuduğundan emin olduktan sonra kullanmadığınız kısmını dolapta 3-4 gün veya dondurucuda 3 ay kadar muhafaza etmek mümkün. Bu şekilde sakladığınızda sık sık salatalarda kullanmak da kolaylaşır. Yeşil mercimek ile salata hazırlarken miktarı ve salataya ekleyeceğiniz diğer malzemelerin seçimi çok önemlidir. Bol yeşillik, biraz peynir ve ceviz, zeytin veya avokado gibi sağlıklı yağ kaynakları kullanılabilir.”