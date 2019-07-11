"Öyle çocuk yetiştireceklerine taş yetiştirselerdi"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit olan özel harekat polisi Niyazi Ergüven'in anne ve babası, çocuklarının acısını unutamıyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda yaralanarak gazi olan, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında ise Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan hava saldırısında şehit düşen özel harekatçı Niyazi Ergüven'in annesi Saadet ve babası İsmet Ergüven, 3 yıldır yaşadıklarını, evlat hasretlerini, AA muhabirine anlattı.

Anne Saadet Ergüven, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen yüreklerindeki acının dinmediğini belirterek, haftada üç gün oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyledi.

"FETÖ bir şeytanmış, bir Ebu Cehil'miş." diyen anne Saadet Ergüven, şöyle devam etti:

"O da arkasındakiler de cehenneme direk olsun. Oğlumun kimseye bir zararı yoktu. Ne yaptı da benim çocuğumun üzerine bomba attılar. Şeytan FETÖ bu ülkeye ihanet etti. Oysa onlar Müslüman değil Amerika'nın ajanıymış. Oğlum, yavrum ölmeseydi de ben öleydim. Ona gelmeseydi de bana geleydi. Ne yapsam içimden acı çıkmıyor. O FETÖ'cülerin aileleri, öyle çocuk yetiştireceklerine keşke taş yetiştirselerdi. Onlar vatanını sevdirmemiş, ülkesini sevdirmemiş. Ayrıca Müslüman da değillermiş. Ben yavrularımı abdestsiz yetiştirmedim. Ben çocuklarımı, 'bu vatana hainlik yapmayın' diye yetiştirdim. Ülkesini ve milletini seven çocuklar yetiştirdim."

- "Amerika'nın uşağı"

Baba İsmet Ergüven ise evladının aralarından ayrılmasının üzerinden 3 yıl geçtiğini ancak yeni olmuş gibi her şeyin tazeliğini koruduğunu, acılarının dinmediğini, ölene kadar da evlat acısının içlerinden gitmeyeceğini söyledi.

Baba Ergüven, FETÖ'cülerin emperyalistlerin ve siyonistlerin uşağı olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"FETÖ'cülerin, 'bu ülkeyi nasıl mahvederiz, nasıl parçalarız, nasıl emperyalistlere teslim ederiz' bütün amaçları buymuş. Bu ülkeyi emperyalistlere teslim etmek isteyen hain hala çok. Bu milletin haini de bitmez, şehidi ve gazisi de bitmez. Fetullah da onu destekleyenler de Amerika'nın uşağı. Bizim şanlı ordumuzun içine hain terörist sokmuşlar. 40 yıl din kisvesi altında hain yerleştirmişler. Bu devrin de Ebu Cehil'i bu kafir. Sen Müslümansın da Amerika'da ne işin var. Çünkü emperyalist güçlerin ajanı da ondan. Biz bunu yıllar önce biliyorduk da işte çare yoktu."