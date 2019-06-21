0553 313 94 23

Öyle bir şey yaptı ki her gören dükkanına uğruyor

Zonguldak’ta memur emeklisi olarak hayatını sürdüren 3 çocuk babası 52 yaşındaki Nurhan Türegün, iş yerinin tanıtımı amacıyla kapısına astığı yazıyla fenomen oldu.

21 Haziran 2019 Cuma 09:54
Öyle bir şey yaptı ki her gören dükkanına uğruyor

Zonguldak’ta memur emeklisi olarak hayatını sürdüren 3 çocuk babası 52 yaşındaki Nurhan Türegün, iş yerinin tanıtımı amacıyla kapısına astığı yazıyla fenomen oldu. Dükkana gelen müşteriler hem derdini anlatıp hem sohbet ediyor hemde dükkandan alışveriş yapmadançıkmıyor.


Zonguldak’ta Tütüncü dükkanı işleten 52 yaşındaki memur emeklisi Nurhan Türegün dükkanına asmış olduğu yazıyla biranda fenomen oldu. Türegen dükkanına müşteri çekmek amacıyla, ’’Dert dinlenir, sohbet edilir ücretsizdir’’ yazısı astı. Dükkanın kapısındaki yazıyı görenler vatandaşlar, işletme sahibi Nurhan Türegün’e derdini anlatıp sohbet ederek tütün malzemesi alıyor. Kısa zamanda yoğun bir müşteri kitlesine sahip olduğunu anlatan Türegen bu durumda memnun olduğunu ve 1 kaç aya kadar farklı bir projelere de imza atacağını söyledi.


’’İş yerinin tanıtımı için böyle bir yazı astım’’


52 yaşındaki işletme sahibi Nurhan Türegün, iş yerinin tanıtımı açısından böyle bir yazı astığını söyleyerek, ’’İş yerimizi yeni açtık. Şubat sonunda açtık. İş yerimizin tanıtımını yapmak amacıyla böyle bir fikir ortaya çıkardım. Hem bir espri tarzında hemde dükkanda işlerimizi arttırmak için böyle bir şey yaptık’’dedi.


Vatandaşın dükkana gelip kendisiyle derdini anlatıp sohbet ettiğini ifade eden Türegün, ’’İş yeri tanıtımı açısından çok büyük bir faydası var. En azından her gelen yazının anlamını sorarak dükkandan bir şey alıp çıkıyor. Gayet verimli oldu. Vatandaşımız da yoğun bir ilgi gösterdi. Kimi espri olarak algıladı kimide gelip derdini anlatıp sohbet ediyor. Gerçekten baya yoğun bir talep var. Vatandaş derdini gelip anlatıyor bana. Bizlerde dinleyip fikir veriyoruz. Para falanda talep etmiyoruz.Daha değişik şeyler düşünüyorum. Bir kaç aya kadar farklı projelerle yine gündeme gelmeye devam edeceğim" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 09:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama hayattan kopmadı
    1. Omuriliği zedelendi, boynu kırıldı ama..
    2. Buğdaydan 10 yılda 10 milyar dolarlık..
    3. Aşırı terlemeye botoks ile çözüm
    4. Mülteci çocuklar kendi gününde..
    5. İmar alanı içindeki hububat hasadı..
    6. Karşıyaka’da tek yürek kutlama
    7. Boyner Holding ile Mayhoola..
    8. Başkan Yardımcısı Gösterişli, “Zorluk..
    9. Jandarma 75 düzensiz göçmen ve bir..
    10. Oğuzeli’nde dilencilere göz..
    11. Uçak tespit etti, botlar yakaladı
    12. Türk Dünyası’ndan Binali Yıldırım’a..
    13. Yükseköğrenim kredi bursu ne kadar..
    14. “Trabzonludan Ekrem’e oy çıkmaz”
    15. Boyner Holding - Mayhoola anlaşmasının..
    16. Palandöken: “Çocuklar yaz tatilini..
    17. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki..
    18. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi..
    19. ‘Zeybeklerin Sesi’ isimli gecede..
    20. Borsa, güne düşüşle başladı
    21. Muğla merkezli 12 ilde FETÖ’nün askeri..
    22. Aydem ve Gediz Elektrik tüketiciye..
    23. (Özel)Kartal’da engelli çocuğa taciz..
    24. Honduras’ta kaos büyüyor
    25. Ölü seçmenden medet umdular!
    26. Putin’in adamlarından açık Erdoğan..
    27. Gram altın 260 lira seviyelerinde
    28. VEDAŞ’ın çağrı merkezi çalışanları..
    29. Futbol: Kupa Amerika
    30. LPG piyasasında değişiklik yapılmasına..
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Ankara'da sular durulmuyor! İlk ihalede İYİ oyun
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Yakalanan yan kesicinin sözleri 'pes' dedirtti!
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama
    Mahkeme kararı sonrası, Başkan Erdoğan'ın avukatından ilk açıklama

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!
    Koç’un Bizans aşkı
    Koç’un Bizans aşkı