0553 313 94 23

Oylat’ta yollar yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Oylat’taömrünü tamamlamış olan zemin döşemelerini yenileme çalışmalarında sona geldi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 17:02
Oylat’ta yollar yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Oylat’taömrünü tamamlamış olan zemin döşemelerini yenileme çalışmalarında sona geldi. Yapılan çalışmayla Oylat yeni bir görünüme kavuşuyor.


Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, turizm değeri Oylat’ta bölgenin merkezini oluşturan alanda yolları yenilemek için çalışmaları sürdürüyor. Oylat çıkışına kadar yeni parke taşlarıyla yenilenen yolda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ve Fevzi Dülger ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Taban, inceleme sonrası konuya ilişkin bir açıklama da yaptı. Bir yandan ramazan ayını yaşarken, bir yandan da şehirleşme anlamında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Taban, “Yaklaşık olarak göreve başlayalı 2 ay gibi bir zaman oldu ve bu 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın bize ilettiği her konuda kayıtsız kalmayarak, değerlendirerek, inceleyerek çözümler üretmeye devam ediyoruz. Oylat sadece bizim ve şehrimizin bir değeri olmaktan öte ülkemizin ve gelecekte uluslararası coğrafyada da daha hızla pay almaya devam eden bir yapıya sahip. Elimizdeki değerlerin farkına vararak bu güzellikler daha da parlatmak, turizm değeri olan bu bölgenin değerini daha da arttırmak, markalaşma faaliyetleri noktasında daha da iyi bir noktaya gelebilmek için her türlü mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.


Çalışma hakkında bilgiler de veren Başkan Taban, “Burada 2 bin 500 metrekarelik bir alanda arkadaşlarımız taş uygulaması yapıyor. Mevcut taşlar sökülerek yeni parke taşı uygulaması gerçekleştiriliyor. Tabi bu işin sadece görünen yüzü ama önemli olan burada kendimize düşündüğümüz gibi; buradan biz turizm anlamında daha fazla değer almak, kazanç elde etmek istiyorsak buraya gelen bir insan gibi düşünmeliyiz. Buraya gelen insanların rahatı, huzuru, buradaki doğayı deneyimlemesi adına her türlü eksiği gidermek durumundayız. İnsan kaynağından tutun da hizmet anlamında, yapısal anlamdaki eksiklerin giderilmesine kadar her türlü eksiği gidermekle mükellefiz. Bugün bu eksiklerden birini giderdiğimiz için de mutluyuz. İnşallah Oylat’ın turizm değerini daha da arttırmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 17:02
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri
    1. TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk..
    2. Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı
    3. ABD ile İngiltere, Bağdadi için..
    4. Organ bağışçıları için mevlit
    5. Guti, Beşiktaş'tan ayrıldı
    6. Bakan Selçuk, TİSK 2018 Kurumsal..
    7. Avcı'nın Beşiktaş'taki maaşı dudak..
    8. MSB'den açıklama! 'Hedef tam isabetle..
    9. Servet Yardımcı'ya UEFA'da yeni görev
    10. TİKA'dan Bakü'de iftar
    11. TBMM Genel Kurulu
    12. Torba teklif TBMM Genel Kurulunda..
    13. Kamyonette sıkışanları kurtarmak için..
    14. MGK, “Pençe Harekâtı”nı masaya yatırdı
    15. Torba teklif, TBMM Genel Kurulunda..
    16. MSB'den yerli ve milli füze paylaşımı
    17. "İran'ın BAE'deki petrol tankerlerine..
    18. TOKİ evleri başvurusu nasıl yapılır?..
    19. Bayramda misafirleriniz için..
    20. Karabük'teki silahlı soygun girişimi
    21. Suvarlı beldesinde seçim tarihi belli..
    22. Röportajda "kafa keseceğim" diyen..
    23. Adıyaman’da evde çıkan yangın paniğe..
    24. Başkan Dağtekin’den Kadir Gecesi mesajı
    25. Bulanık’taaşevi hizmete açıldı
    26. TBMM Başkanı Şentop'tan PMD'yi ziyaret
    27. İşadamı Akcan’dan Kadir Gecesi mesajı
    28. Kılıçdaroğlu'nun kabulü
    29. MEB'in "Anadolu Masalları Projesi"..
    30. Otomobil yayaya çarptı: 1 ağır yaralı
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz
    İran'dan sonra bir ülke daha ABD'ye meydan okudu:Yapabileceklerimiz konusunda kendilerini uyarıyoruz