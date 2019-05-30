Oylat’ta yollar yenileniyor

İnegöl Belediyesi, Oylat’taömrünü tamamlamış olan zemin döşemelerini yenileme çalışmalarında sona geldi. Yapılan çalışmayla Oylat yeni bir görünüme kavuşuyor.

Hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, turizm değeri Oylat’ta bölgenin merkezini oluşturan alanda yolları yenilemek için çalışmaları sürdürüyor. Oylat çıkışına kadar yeni parke taşlarıyla yenilenen yolda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcıları Rıdvan Kocaağa ve Fevzi Dülger ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Taban, inceleme sonrası konuya ilişkin bir açıklama da yaptı. Bir yandan ramazan ayını yaşarken, bir yandan da şehirleşme anlamında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Taban, “Yaklaşık olarak göreve başlayalı 2 ay gibi bir zaman oldu ve bu 2 ay içerisinde vatandaşlarımızın bize ilettiği her konuda kayıtsız kalmayarak, değerlendirerek, inceleyerek çözümler üretmeye devam ediyoruz. Oylat sadece bizim ve şehrimizin bir değeri olmaktan öte ülkemizin ve gelecekte uluslararası coğrafyada da daha hızla pay almaya devam eden bir yapıya sahip. Elimizdeki değerlerin farkına vararak bu güzellikler daha da parlatmak, turizm değeri olan bu bölgenin değerini daha da arttırmak, markalaşma faaliyetleri noktasında daha da iyi bir noktaya gelebilmek için her türlü mücadeleye devam edeceğiz.” dedi.

Çalışma hakkında bilgiler de veren Başkan Taban, “Burada 2 bin 500 metrekarelik bir alanda arkadaşlarımız taş uygulaması yapıyor. Mevcut taşlar sökülerek yeni parke taşı uygulaması gerçekleştiriliyor. Tabi bu işin sadece görünen yüzü ama önemli olan burada kendimize düşündüğümüz gibi; buradan biz turizm anlamında daha fazla değer almak, kazanç elde etmek istiyorsak buraya gelen bir insan gibi düşünmeliyiz. Buraya gelen insanların rahatı, huzuru, buradaki doğayı deneyimlemesi adına her türlü eksiği gidermek durumundayız. İnsan kaynağından tutun da hizmet anlamında, yapısal anlamdaki eksiklerin giderilmesine kadar her türlü eksiği gidermekle mükellefiz. Bugün bu eksiklerden birini giderdiğimiz için de mutluyuz. İnşallah Oylat’ın turizm değerini daha da arttırmaya devam edeceğiz. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.