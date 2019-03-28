ORDU (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye gibi dertli bir coğrafyada güçlü bir yönetimle halkın 5 yılda seçeceği bir iktidara ihtiyaç var. Bu tartışmaların artık tamamen sona ermesi anlamında, bu vizenin tasdiki anlamında oylarınızın artarak devam etmesi gerekiyor." dedi.

Pakdemirli, Ünye ilçesinde partisinin Seçim Koordinasyon Merkezini (SKM) ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ünyelilere selamını iletti.

"24 Haziran'da bildiğiniz gibi sizden bir vize aldık." ifadesini kullanan Pakdemirli, "Bu vizenin adı, 'Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 2023'e kadar yönetsin' vizesiydi. Şimdi bir yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Millet ne derse başımızla beraber. Millet ne derse o olacak. Biz de her zaman onu söyledik." diye konuştu.

Pakdemirli, Türkiye'nin hakikaten dertli bir coğrafya olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Sürekli olarak paçamızdan aşağı çekmeye çalışanlar var. 1970'leri hatırlayalım, temel ihtiyaç maddesi ne varsa her şeyi sırayla aldığımız, salçayı, şekeri, tüpü her şeyi sırayla aldığımız, kuyrukla aldığımız günleri yaşadık. Anarşi sokaklarımızda kol geziyordu. 1980'lerde Özal geldi, bir anda Türkiye'nin çehresi değişti. Orduyu mu yeniledik? Yok. Emniyet kuvvetlerini mi yeniledik? Yok. Petrol mu bulduk? Hayır. Altın mı bulduk? Hayır. Bir anda iyi yönetilmeye başladık."

Tek başına iktidarların ve özellikle iyi iktidarların ülkeyi iyi yönettiğini vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama her zaman buna da haiz olamıyorsunuz, vatandaşın tercihleri de değişebiliyor. Koalisyon istemeyen bir sistem istedik. Bunu Demirel de istedi, Özal da istedi ve Recep Tayyip Erdoğan da istedi ve sizler de hep destek oldunuz. 17 yıldır hep destek oldunuz, Allah razı olsun ama 17 yıldır da ' Partiyi mi kapatalım, Cumhurbaşkanını mı seçtirmeyelim, yargı darbesi mi yapalım, darbe mi yapalım' derken Türkiye'yle sürekli olarak oynadılar. Siz de hep destek oldunuz. En son darbe girişiminde de bu millet göğsünü kurşunlara siper etti. Bu millet o yüzden ayağının altı öpülecek bir millettir."

- "Vatandaşın derdiyle dertlenmiyorlar"

Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir beklenti var, 'Aman oyları düşsün de tekrar parlamenter sistemi getirelim, tekrar koalisyon ortamını getirelim.' Türkiye gibi dertli bir coğrafyada koalisyon yürümüyor. Türkiye gibi dertli bir coğrafyada güçlü bir yönetimle halkın 5 yılda seçeceği bir iktidara ihtiyaç var. Bu tartışmaların artık tamamen sona ermesi anlamında, bu vizenin tasdiki anlamında oylarınızın artarak devam etmesi gerekiyor.

Diğer taraftan da AK Parti belediyeciliklerinin yurt çapında devam etmesi, iktidarla belediyelerin yan yana, kol kola, el ele yürümesi önemli. Ben bakan olur olmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı bana ziyarete geldi. İzmirliyiz ya. CHP'den biliyorsunuz kendisi. Çay içtik, kahve içtik. Aziz Bey'e dedim ki, Aziz Bey ne projen varsa getir, hepsini yapacağım. Bizim bakanlığımızla ilgili veya ilgili değil, ne gerekiyorsa yapacağım. Gel, ilgili bakanlıklara da ben seni götüreceğim. Ne kadar projen varsa gel getir. Şu ana kadar bana gelen proje sayısı sıfır."

Pakdemirli, bunun iki sebebi olduğunu belirterek, "Bir tanesi halkın derdiyle vatandaşın derdiyle dertlenmiyorlar. İkincisi de ister istemez iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekişme oluyor. Yani bir çekinme oluyor. Bu çekinme olduğu için de belki gelmiyorlar. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması bence son derece önemli. O yüzden bu defa Ünye de, Ordu da bu şansı tekrar değerlendirecek diye düşünüyorum." diye konuştu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler ile Ünye Belediye Başkan Adayı Hüseyin Tavlı'ya destek isteyen Pakdemirli, Tavlı için yazdığı dörtlüğü okuyarak kendisine başarılar diledi.

Bakan Pakdemirli, daha sonra ilçe esnafına ziyarette bulundu, bir çay bahçesinde de vatandaşlarla sohbet etti.