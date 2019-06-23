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Oylarını kullanıp yollara düştüler

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul’a gelen tatilcilerin dönüşü başladı.

23 Haziran 2019 Pazar 14:59
Oylarını kullanıp yollara düştüler

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için İstanbul’a gelen tatilcilerin dönüşü başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul’un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.


Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul’a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, tatillerine devam etmek için yeniden yollara düştü. Yola çıkanlar nedeniyle E-5 Karayolu Ankara istikameti, TEM Otoyolu ve Bahçeşehir başta olmak üzere İstanbul’un tüm çıkış noktalarında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına gelirken, yoğunluğun öğle saatlerinde yüzde 50’ye çıktığı görüldü. İstanbul’un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 14:59
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