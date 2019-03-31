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Oylarını gezici sandıkta kullandılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yatağa bağımlı engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı.

31 Mart 2019 Pazar 14:27
Oylarını gezici sandıkta kullandılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yatağa bağımlı engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), okullarda kurulan sandıklara gidemeyenler için seyyar sandık hizmeti sundu. YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmaları için ev ev gezdi. İnegöl ilçesinde başvuru yapan 15 hastanın ayağına sandık götürülerek yolları kullandırıldı. 8801 numaralı seyyar sandıkta oy kullanan Mülkiye Akkaya, mutlu olduğu belirterek, "Kullandığımız oylar hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir hizmet emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 14:27
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