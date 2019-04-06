Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi! Kırklaereli’de oyların yeniden sayımı sonuçlandı. Bağımsız Mehmet Kesimoğlu 112 oy farkla başkan seçildi.

Kırklaereli’de oyların yeniden sayımı sonuçlandı. Bağımsız Mehmet Kesimoğlu 112 oy farkla başkan seçildi. Kırklareli'nde MHP'nin ve AK Parti itirazı sonucu oylar yeniden sayııldı. Bağımsız Adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu 112 oy farkla Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Adliye binasında üç gündür süren sayım işlemi tamamlandı. 170 sandık yeniden sayıldı. Bağımsız Aday Mehmet Siyam Kesimoğlu 17 bin 176 oy aldı. Böylece resmi olmayan sonuçlara göre 112 oy farkla Belediye Başkanlığı'nı kazandı. 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde cumhur İttifakı Adayı Derya Bulut ile Siyam Kesimoğlu arasında 248 oy farkı vardı. Cumhur İttifakının İl Seçim Kuruluna itiraz etmişti.

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