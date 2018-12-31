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'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü

CHP'nin 2014 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı olan ve seçimi kaybedince 'Oylar çalındı' iddiasını ortaya atan Mansur Yavaş'ın yalanını CHP'nin o dönemki Ankara İl Başkanı Zeki Alçın'a ait ses kaydı çürüttü.

31 Aralık 2018 Pazartesi 13:49
'Oylar çalındı' yalanı ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü

CHP'nin Ankara Büyükşehir adayı Mansur Yavaş'ın "2014 seçimlerinde oylar çalındı" diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun bir algı operasyonu olduğu 5 yıl sonra ortaya çıkan bir ses kaydı ile kanıtlandı. 5 yıl boyunca "Mağdur edildim" diyerek kampanya yürüten ve yeniden CHP'den büyükşehir adayı yapılan Yavaş'ın "Oylar çalındı" iddiasını CHP'nin 2014'teki Ankara İl Başkanı Zeki Alçın'a ait bir ses kaydı çürüttü.

Takvim'in ulaştığı ses kaydında basına kapalı bir toplantıda partililere konuşan Alçın "Oluşturulan algının tam tersine Ankara'da çalınan, kaçırılan, değiştirilen tek bir sandık yoktur" diyor. 2014 yerel seçimlerinden sonra bu konuşmayı yaptığını doğrulayan Alçın "Söylediğimin arkasındayım. Birleştirme merkezlerinde sandık çalındığı yönündeki iddialar doğru değildi" diye konuştu.

Görevden alındı

Mansur Yavaş'ın 32 bin oy farkla kaybettiği 2014 yerel seçimlerinden 15 gün sonra yapılan konuşmada CHP Ankara İl Başkanı Alçın şu ifadeleri kullanıyor: "Kimse CHP örgütüne haksızlık yapmasın. CHP örgütü ıslak imzalı tutanakları en çok toplayan örgüttür. Biz seçimden 1 gün sonra bütün örgütlerden gelen tutanakları topladık. Seçim kurulunda girilen rakamlarla mukayese ettik. Hatta diğer partilerin bile tutanaklarını alıp inceledik. Şu anda elimizde tutanakların tamamı var. Bunlar sandık başında tutulan tutanaklar. Bunlardaki rakamları seçim kurulunun girdiği ve kesinleşen rakamlarla karşılaştırdık. Ankara'da oluşturulan algının tam tersine seçim gecesi çalınan, kaçırılan, değiştirilen tek bir sandık yoktur. Bunu hepimizin bilmesi lazım. O gece ben seçim kurulu önünde bekleyen arkadaşlara defalarca adam yolladım. Boş yere orada beklememelerini söyledim. Ama yine de arkadaşlar beklemeyi tercih etti." Ses kaydının ortaya çıkmasından sonra konuşan Alçın "Bu konuşmayı yaptığım doğrudur. Birleştirme merkezlerinde sandık çalındığı iddiası vardı. O bilgilerin doğru olmadığını söyledim" dedi. Alçın, bu konuşmayı yaptıktan 3 ay sonra CHP yönetimi tarafından görevden alındı.

AİHM şovu

CHP adayı Mansur Yavaş 30 Mart seçimlerinin ardından önce YSK'ya itiraz etti. Daha sonra ise yerel seçimde hile yapıldığı iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurarak Türkiye'yi şikayet etti. Yavaş o dönemde sosyal medyadan "Ankaralıya yapılan haksızlığın peşini bırakmamak adına, sandığa yansıyan iradenin gerçeğe çıkması için AİHM'ne başvurduk" şeklinde paylaşımda bulundu. Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalini isteyen başvurusu Eylül 2016'da AİHM tarafından reddedildi.

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Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 13:49
  1. Ankara İl Başkanı Zeki Alçın
  2. mansur yavaş

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