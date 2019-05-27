Oylamaya katılım az oldu, katlı kavşak kullanıma devam edilecek

Elazığ’da geçtiğimiz yıl hizmete giren Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağı’nın üst kısmının yıkılması için belediye tarafından alınan karar ile halk oylaması yapıldı, ancak katılım az olunca, aynı şekilde kullanımına devam edileceği aktarıldı.

Elazığ Belediyesinin yaptığı açıklamada," Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları öncülüğünde ’Gönül Belediyeciliği’ sloganıyla başlattığımız çalışmalarımız neticesinde vatandaşlarımızdan gelen talepleri ilk günden itibaren dikkate alıyor, vatandaşlarımızın belediye yönetimine katılımını en üst seviyede sağlamak için gayret sarf ediyoruz. Bu kapsamda Rüstempaşa ve Mustafapaşa Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan, esnaf ve vatandaşların seçim süreci boyunca düzenleme yapılması yönünde talepte bulunduğu Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının üst kısmıyla ilgili 22-23-24 Mayıs tarihleri arasında ’Halk Oylaması’ yapılmış, sayım Rüstempaşa, Mustafapaşa ve Sanayi Mahallesi muhtarlarının gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Yapılan sayım neticesinde 1983 oy kullanıldığı, oyların 1133’ünün Evet, 806’sının Hayır, 44’ünün ise çekimser kullanıldığı belirlenmiştir. Bölge nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında yapılan oylamaya katılımın çok düşük olduğu gözlemlenmiştir"denildi.

Günlük 4 bin araç kullanıyor

Katlı Kavşağının üst kısmından geçen araç sayısının belirlenmesi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ait araç sayım cihazlarıyla ölçüm yapıldığı da aktarılan açıklamada," Çıkan sonuçlarda köprüden günde ortalama 3 bin 500 ile 4 binaracın geçtiği, araç geçiş sayısının bölge halkının önceden ifade ettiği sayıdan fazla olduğu tespit edilmiştir. Tüm bu gelişmeler ışığında Hamza Yanılmaz Katlı Kavşağının üst kısmının mevcut durumunda kullanımına devam edilmesi kararı alındığını tüm kamuoyuna bildirir, sürece katılımlarından dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz"ifadelerine yer verildi.