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Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden vefat eden Nazlı toprağa verildi

Kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kampanyada gönüllü bağışçı olduktan bir süre sonra lösemi teşhisi konulan ve dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, son yolculuğuna uğurlandı- Nazlı Çiçek'in babası Ziya Gezginer:- "Vasiyeti yoktu, zaten kendisi donör olmak için gitmişti. Umut olun insanlara. Hayat bir gün, yaşadığınız tek gün. Bizim için hayat 17 Mart tarihinde bitti. Çiçeğim için bitti"

18 Mart 2019 Pazartesi 15:29
Öykü'ye donör olduktan sonra lösemiden vefat eden Nazlı toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için düzenlenen kampanya kapsamında gönüllü kök hücre bağışçısı olan ve bir süre sonra kendisine de aynı hastalık tanısı konulan, dün tedavi görgüdü hastanede yaşamını yitiren 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Gezginer'in cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınarak Alsancak Hocazade Camisi'ne getirildi.

Törende, Nazlı'nın babası Ziya, annesi Pınar Sedef ile ablası Müjdem, duvak örtülmüş ve üzerine çok sevdiği papatya ile kedisiyle çekilmiş fotoğrafının konulduğu tabutun başında gözyaşı döktü.

Baba Ziya Gezginer büyük kızına sarılarak teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Çiçek'in cenazesi Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Nazlı Çiçek'i son yolculuğuna yakınlarının yanı sıra çok sayıda kişi uğurladı.

Ziya Gezginer, vatandaşlara çağrıda bulunarak Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) bağışta bulunmalarını istedi.

Gezginer, "Böyle bırakmayacağız. Ablası da donör annesi de donör uyarsa ben de vereceğim. Kimin uyarsa vermeyen, bu yoldan dönen namerttir. Vasiyeti yoktu, zaten kendisi donör olmak için gitmişti. Umut olun insanlara. Hayat bir gün, yaşadığınız tek gün. Bizim için hayat 17 Mart tarihinde bitti. Çiçeğim için bitti." şeklinde duygularını dile getirdi.

Nazlı Çiçek Gezginer'in halası Sevinç Gündüz ise aile olarak tarif edilemeyecek bir acı yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Çok iyi kalpli bir insandı. Hayvanları çok severdi, cebinde hep mamayla gezerdi. Bundan 39 gün önce kendisi küçük çocuğa donör olmak için gitti. Kan verdi, bir şeyimiz yoktu. 'Hala hep bunu yeneceğiz' diyordu, hastaneye yattı. Bize moral veriyordu, "Siz dik duracaksınız, lösemi benden korksun, ben güçlüyüm" diyordu. Melekler gibi uyuyordu, öldüğünde bile gülümsüyordu. Lütfen herkes duyarlı olsun, ilik bekleyen çok hasta var. Hepsine yardım edin, sadece 3 tüp kan verip insanlara can olabilirsiniz. Başka hastaları yaşatın hiç yoksa."

Nazlı Çiçek Gezginer, 13 Şubat'ta Öykü Arin'e donör olmak için kan ve kök hücre bağışında bulunmasının ardından geçmeyen grip şikayetiyle Buca ilçesindeki Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine başvurdu.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tetkiklerde 21 Şubat'ta lösemi teşhisi konulan Gezginer, ilk kemoterapisini 21. yaşını kutladığı 27 Şubat'ta almaya başladı.

Genç kız, genel sağlık durumu ve kan değerlerinin düşmesinin ardından dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:29
  1. Cenaze töreni
  2. LÖSEV
  3. Öykü Arin Yazıcı

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