0553 313 94 23

Öykü’nün hazin öyküsü

Muğla’da yaşayan Hakan-Elif Şenol çifti otizmli kızları Öykü’ye yaptırdıkları gen tahlilinin sonucunu görünce şok oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:44
Öykü’nün hazin öyküsü

Muğla’da yaşayan Hakan-Elif Şenol çifti otizmli kızları Öykü’ye yaptırdıkları gen tahlilinin sonucunu görünce şok oldu. Almanya’dan gelen testler sonucunda Öykü’nün MYT1L geninin mutasyona uğradığı ve dünyada bu durumda 35 kişi, Öykü’nün ise Türkiye’de tek olduğu ortaya çıktı. Yapılan gen testleriyle otizmin farklı bir boyutunun da tespit edildiği belirtildi.


Muğla’da yaşayan Hakan Şenol ve Elif Şenol çiftinin 1997 yılında bir kız çocukları dünyaya geldi. Ailesi Öykü ismini verdikleri çocuklarında 15 aylık olduğu zaman bir sıkıntı olduğunu fark etti. Şenol çifti doktor doktor gezerek kızlarındaki rahatsızlığın ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yıllar içinde otizm teşhisi koyulan Öykü’nün davranışlarında değişiklikler gören aile bir türlü bu durum karşısında bir şey yapamadı. Öykü’ye verilen ilaçların hiçbir fayda etmediğini gören aile çocuklarının gittikçe agresifleştiğini ve saldırganlaştığını gördü. Klinik çalışmalar yapılması için birçok kuruma başvuran aile her seferinde geri çevrildi. 20 yıl boyunca farklı farklı binlerce ilaç kullanan Öykü’ye ilaçlar fayda etmeyince Şenol çifti bıkmadan usanmadan Öykü’nün rahatsızlığını araştırmaya devam etti.


Otizm rahatsızlığı bulunan çocuklardaki davranışların Öykü’de olmaması Şenol çiftini şüpheye düşürdü. 20 yıl boyunca araştırma yapan çift, Öykü’ye gen testi yaptırmaya karar verdi. Uzun araştırmalar sonucu Şenol çifti İstanbul’da bulunan özel bir hastaneye gidip kan verdi. Türkiye’de gen araştırmaları yapılamadığı için aileden alınan kanlar Almanya’ya gönderildi. Şenol çifti 1 buçuk ay sonra Almanya’dan gelen sonuç karşısında şok oldu. Sonuca göre Öykü’nün MYT1L geninin mutasyona uğradığı ve Türkiye’de tek olduğu ortaya çıktı. Testlere göre de otizmin yeni bir türü tespit edilmiş oldu.



Türkiye’de ilk defa görüldü


Bu tür genetik bir bozukluğun dünyada 35, Türkiye’de ise ilk defa Öykü’de olduğu ortaya çıktı. Oldukça pahalı olan bu testi yaptıran aile yıllarca Öykü’ye verilen ilaçların boşu boşuna olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Öykü’nün gen testini yapan İnsan Genetiği Uzmanı Prof. Dr. Peter Bauer ilaç tedavisiyle 32 hastada yüzde 70 oranında düzelme gördüklerini ifade ederek, Öykü’de de bazı testler sonucunda ilaç tedavisi ile yüzde 70’e varan bir düzelme olabileceğini söyledi. Şenol ailesi ise bir an önce testlerin yapılması ve kızlarındaki davranışların düzelmesi umudu ile gelecek sonuçları beklemeye başladı.


İHA muhabirine açıklama yapan Öykü’nün babası Hakan Şenol, şu sözlere yer verdi:


“Öykü 22 yaşında şimdi. Öykü otizmli bir bireydir. Özel bir hastanede gen taraması yaptırdık Öykü’ye. Öykü’ye verilen ilaçlar yeterli gelmiyordu. Agresifliği ve saldırganlığıyla birlikte duygu bütünlüğü çok yetersiz kalıyordu. Biz birçok hocaya söyledik Öykü’ye klinik çalışması yapılsın diye. 20 yıl boyunca hiçbir şekilde Öykü ile ilgili bir klinik çalışması yapılmadı. 20 yıl sonra gen taraması yaptırdık ve çok ilginç bir şey çıktı ortaya. Öykü Türkiye’de ilk dünyada 35’inci bir vaka. MYT1L geni mutasyona uğramış. Kalıtımsal bir durum ama ailede görülmeyen bir durum. Öykü’deki bu rahatsızlık otizmin farklı bir boyutu.”



Daha önce tespit edilseydi Öykü’de yüzde 70 başarı sağlanacaktı


Öykü’nün annesi Elif Şenol ise, sonuçlar karşısında şok olduklarını ifade ederek, “Öykü 15 aylıktan itibaren tedavi görmeye başladı, gelişimsel gerilikten dolayı. O günden bu güne kadar üniversitelerde ve araştırma hastanelerinde tedavisini gördü. Öykü’nün şimdiye kadar kullandığı ilaçlar agresifliğini, sosyal uyum bozukluğunu kontrol altına alamadı. Biz daha öncesinde üniversite hastanelerindeki çalıştığımız doktorlara hep klinik bir araştırma yapılması gerektiğini bir eksiklik olduğunu ve başka otizmli bireylere yarayan ilaçların Öykü’ye yaramadığını sorduk. Hep bize başka ilaçlar vererek deneme yanılma yöntemi uygulandı. En sonunda dünyada da yaygınlaşan gen araştırması üzerine yoğunlaştık. İstanbul’da özel bir hastanede otizm konusundan bir doktorun gen araştırması yaptığını öğrendik. Biz de Öykü’ye bu gen testini yaptırdık. Geçen hafta elimize sonuçlar ulaştı. Sonuçları gördüğümüzde şok eden bir durumla karşılaştık. Öykü’nün gen mutasyonuna uğradığını öğrendik. En ilginç olan ve bizi hakikaten şok eden bir tarafı ise bu durumda olan sadece dünyada 35 kişi olduğu ve Türkiye’de ise ilk Öykü’de rastlandığı söylendi. 2017 yılından itibaren bu mutasyon ile alakalı araştırmaya girilmiş ve 32 otizmli çocuk üzerinde denenen bir hormon tedavisinden bahsedildi. Şimdi Öykü değerlendirmeye alınacak eğer bu hormon tedavisi uygun görülürse yapılacak. Bu hormon tedavisi ile yüzde 70 başarı elde edildiği söyledi. Şu ana kadar Öykü’nün kullandığı ilaçlar belki de Öykü’nün hiç kullanmaması gereken ilaçlardı. Tedaviye yönelik bir ilaç kullanmadı geçici ilaçlar kullandı Öykü. Belki de daha öncesinde tespit edilmiş olsaydı Öykü bu kadar ilaç da kullanmayacaktı biz de hayatımızda bu kadar sıkıntı ve zorluk yaşamamış olacaktık” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 09:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz hale geldi
    1. Estetik mağduru kadının yüzü tanınmaz..
    2. Doktora öğrencisine çifte burs
    3. Yol kenarına çeşme yapıldı
    4. Kumpas buluşması! Programı birlikte..
    5. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    6. Azmin zaferi
    7. Murat Akıncı kimdir? Murat Akıncı..
    8. Mevsimlik işçilerin sıcakta çapa..
    9. Öykü’nün hazin öyküsü
    10. Erbakan'ı deviren ekip İmamoğlu’nun..
    11. İstanbullu işçi zulmünden ders alsın!
    12. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    13. Zerrin Özer Murat Akınca tarafından..
    14. Turkcell’e Londra’da iki ödül
    15. Darbe girişimi davalarında 3 bin 239..
    16. Erzurumlu başkandan yöresel lezzetler..
    17. Girişimci ve yenilikçi üniversiteler..
    18. Sungurlu’da çaylar taşma noktasına..
    19. Döviz kurları
    20. Bu hafta 10 film vizyona girecek
    21. Asırlık ağaç görenleri büyülüyor
    22. Brent petrolün varili 63,37 dolar
    23. Love 101 oyuncu kadrosu Love 101..
    24. Beyoğlu’ndaki yangında mahsur kalan 3..
    25. Karı koca evlerinde ölü bulundu
    26. Güroymak’ta yılsonu sergisi
    27. Vangölü Ekspresine yoğun ilgi
    28. Tur otobüsü motosikletle çarpıştı: 1 ölü
    29. Polislerden engelli gence doğum günü..
    30. Zeytinburnu’nda yöresel lezzetler..
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye alçak tehdit!
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır
    Başkan Erdoğan son noktayı koydu: Hırsız, 'Hırsız kim?' sorusunu soranlardır