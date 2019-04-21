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Öykü Arin’in lösemiyle savaşı devam ediyor

İzmir’de 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin’e annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirilmesinin ardından annenin kızıyla birlikte hastane odasında sosyal medya hesabından ‘Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız’ paylaşımı duygulandırdı.

21 Nisan 2019 Pazar 15:57
Öykü Arin’in lösemiyle savaşı devam ediyor

İzmir’de 2018 yılı Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin’e annesi Eylem Şen Yazıcı’dan yarı uyumlu ilik nakli gerçekleştirilmesinin ardından annenin kızıyla birlikte hastane odasında sosyal medya hesabından ‘Lösemi kaybedecek, biz kazanacağız’ paylaşımı duygulandırdı.


İzmir’de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı’nın 4 yaşındaki kızı Öykü Arin’e geçtiğimiz yıl Kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden JMML tanısı konuldu. Yazıcı ailesi, tanı konulduktan sonra tedavi için Antalya’da özel bir hastaneye başvururken, yine uygun iliğin bulunması amacıyla hem yurt için de hem de yurt dışında ’Öykü Arin’e Umut Ol’ adıyla kampanya başlattı. Yaklaşık 4 aydır devam eden kampanyaya birçok ünlünün yanı sıra yurt içi ve yurt dışından vatandaşlar da destek verdi. Kampanya sayesinde binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Donörün bulunamaması üzerine hastalığın küçük kıza daha fazla zarar vermemesi için anneden yarı uyumlu ilik nakli yapılması kararı alındı. Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki özel bir hastanede tedavisi süren Öykü Arin için 11 Nisan Perşembe günü nakil süreci başlatıldı. İlk olarak kan değerleri ölçülüp genel sağlık taraması gerçekleştirilen Öykü’nün annesi Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi. Nakil için herhangi bir problemin çıkmaması üzerine 18 Nisan Perşembe akşamı anneden alınan kök hücreler Öykü Arin’e nakledildi. Nakilde şuana kadar olumsuz bir bulguya rastlanmazken, kızının refakatçiliğini yapan anne Eylem Şen Yazıcı’nın kızıyla birlikte çekindiği fotoğraflarla yaptığı paylaşımlar görenleri duygulandırdı. Eylem Şen Yazıcı yaptığı paylaşımda, “Oyunla, kitapla, sevgiyle, umut ile düş ile direnecek ve kazanacağız. Lösemi kaybedecek!” ifadesini kullandı. Yazıcı’nın bu paylaşımı yüzlerce kişi tarafından beğenildi ve kullanıcılardan destek mesajları yağdı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 15:57
  1. fotoğraf
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