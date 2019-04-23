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Öykü Arin için konser alanında kök hücre bağışı

Antalya'da lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan kampanya kapsamında vatandaşlar konser alanında kök hücre bağışında bulundu

23 Nisan 2019 Salı 20:49
Öykü Arin için konser alanında kök hücre bağışı

ANTALYA (AA) - Antalya'da lösemi hastası 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için başlatılan "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası kapsamında, konser alanında Türk Kızılay kök hücre bağışı çalışması yaptı.

Eylem ve Çağdaş Yazıcı çifti kasımda juvenil miyelomonositik lösemi teşhisi konulan çocukları Öykü Arin için hem Türkiye'de hem de yurt dışında başlattığı "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyasından beklenen haber gelmeyince, Antalya'daki özel bir hastanede tedavi gören Öykü Arin'e annesinden alınan yarı uyumlu ilik nakledildi.

Hastanede müşahede altında tutulan Öykü Arin için, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser alanına gelen Türk Kızılay aracında vatandaşlar kök hücre bağışında bulundu.

Öykü Arin'in dayısı Erbil Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin nakil operasyonunun başarılı geçtiğini ve hastanede bulunduğunu belirtti.

Kök hücrenin uyum sağlama sürecinde mide bulantısı, kusma, ağrı ve sancılarının olduğunu dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"Doktorlar her şey stabil diyor. Şarkıcı Haluk Levent daha önce İzmir'de yeğenim için konser vermişti. Şimdi de burada veriyor. Buradaki konser de 23 Nisan'a denk geldi. Bu da anlamlıdır. Çünkü 23 Nisan Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği özel bir bayramdır. Yeğenim de zaten 4 yaşında. Tüm çocuklara, tüm lösemili hastalara kök hücre bağışı yapılması için Kızılay yine geldi ve bir kök hücre bağışı etkinliği gerçekleşti. İnsanların daha fazla duyarlılık kazanması için güzel bir etkinlik oldu."

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 20:49
  1. Antalya
  2. kök hücre
  3. Öykü Arin

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