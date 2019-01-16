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Kredi kartını iptal etmemek için oyalayan banka hakkında işlem başlatılacak!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketicinin başvurusunun ardından bir hafta içinde kapatmayıp, işlemleri yokuşa süren bankalar hakkındaişlem başlatacak.

16 Ocak 2019 Çarşamba 09:21
Kredi kartını iptal etmemek için oyalayan banka hakkında işlem başlatılacak!

Ziraat Bankası'nın öncülüğünde başlayan daha sonra Vakıfbank'ın da katıldığı kredi kartı borçlarını düşük faizli krediyle yapılandırma, finans piyasalarını hareketlendirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kart iptalinde zorluk çıkaran bankaları takibe aldı. Yasal olarak tüketicinin başvurusunun ardından bir hafta içinde kapatmayıp, işlemleri yokuşa süren bankalara ilişkin işlem başlatılacak.

Kartlara gelir ayarı

Sabah'ın haberine göre çok yüksek limitlerle verilen kartlar da gelir seviyesine uygun hale gelecek. Gelirinin çok üzerinde 50 bin liralık kart taşıyan bir kişi yapılandırmadan yararlandığında gelirine uygun kart alabilecek.

Tüketiciler, limitleri yetiyorsa başka kredi kartı alabilecek. Kişinin kart borcu kapatıldıktan sonra kişiye isterse Ziraat Bankası tarafından yeni kredi kartı verilecek. İstemezse kart verilmeyecek. Yapılandırılan kart kapatılırken, tüketiciler diğer kartlarını kullanılmaya devam edecek. Diğer borçları ile birlikte kişinin ödeyeceği aylık taksit gelirinin yüzde 75'i kadar olacak.

Geleceğe dönük taksitleri kapsıyor mu?

Kredi kartı borçlarının yapılandırması kredi kartı ekstresinde bulunmayan, geleceğe dönük taksitleri kapsamıyor. Taksitli alışverişlerde sadece ekstreye yansıyan yapılandırılıyor. Örneğin, kredi kartından 10 bin lira taksitli nakit çekilmiş. Kasım, Aralık 2018 ekstresinde iki taksit ödenmiş ise sadece bunları kapsayacak. Ekstreye yansımayan 8 aylık taksitler için kredi desteği sağlanmayacak. Varlık yönetim şirketlerine gönderilen dosyalarda olanlar veya bankanın yasal takip başlattığı kişiler bu olanaktan yararlanamayacak.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 09:21
  1. banka
  2. kredi kartı

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