Oyak Renault'nun 6 milyonuncu motor gururu

İSTANBUL (AA) - Oyak Renault, Türkiye’de yaklaşık yarım asır önce başladığı motor üretiminde 6 milyon adede ulaşarak yeni bir rekor kırdı.



Renault Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault, bugün itibarıyla yeni bir rekora imza atarak 6 milyonuncu motorun üretimini gerçekleştirdi.

Oyak Renault tarafından üretilen 6 milyonuncu motor Clio IV modelinde kullanılırken, bu rekoru paylaşmak üzere tüm çalışanların katıldığı bir tören düzenlendi.



1971 yılında Türkiye’de ilk motorunu üreten Oyak Renault, geçen yıl 602 bin 421 motor üretimi gerçekleştirerek bu alanda bir kez daha rekor kırmış, motor üretimi ve ihracatında liderliğini korumuştu. Bugün dizel ve benzinli olmak üzere 6 farklı motor tipi üreten Oyak Renault, motorların yüzde 70’ini başta Fransa, İspanya, Slovenya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Romanya olmak üzere çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.





- 2018 yılında önemli yatırımlara imza atıldı





Açıklamaya göre, geçen yıl rekor motor üretiminin yanı sıra ürettiği 336 bin 888 araç ile Türkiye’de otomobil üretiminin yüzde 32’sini tek başına gerçekleştiren Oyak Renault, bunun yanında 239 bin 591 vites kutusu, 708 bin 670 adet şasi üretti.



Şirket, geçen yıl 100 milyon avroyu aşan yatırımla yeni alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atmanın yanı sıra 33 milyon avroluk yüksek hızlı yeni pres hattını da hayata geçirdi.





- "Pazara yön vermenin gururunu yaşıyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, şunları kaydetti:



"Türkiye otomobil endüstrisinde, 1971 yılında yenilikçi bir strateji ile üretilen ilk otomobil motoruna imza atmıştık. O tarihten bu yana otomobilde olduğu gibi motor üretiminde de liderliğimizi koruyarak pazara yön vermenin gururunu yaşıyoruz. Motor üretimine başladığımızda yaklaşık 25 bin olan üretim kapasitemiz yıllar içinde yaptığımız yatırımlar sayesinde 920 bin adede ulaştı. Bugün yeni bir rekor kırarak 6 milyonuncu motoru üretmenin sevincini bütün çalışanlarımızla birlikte yaşıyoruz. İnanıyorum ki, Renault Grubu’nun dünyadaki en önemli üretim merkezlerinden biri olarak, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da rekorlarımızı yenilemeye ve başarılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."



