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Oyak Renault'dan rekor motor üretimi

Oyak Renault, 602 bin 421 motor üreterek yeni bir rekora imza attı- Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun:- "Tarihi bir rekor kırmanın gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında da Oyak Renault olarak, 50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

10 Ocak 2019 Perşembe 11:00
Oyak Renault'dan rekor motor üretimi

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen otomobil ve motor üreticisi Oyak Renault, 602 bin 421 motor üreterek yeni bir rekora imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, 2019 yılına motor üretiminde rekor kırarak girdi.

Kendi vites kutusunu, şasisini ve motorunu üreten Türkiye’nin en büyük entegre otomobil şirketi olan Oyak Renault, 2018 yılında 602 bin 421 motor üretimi gerçekleştirerek yeni bir rekor kırdı.

Geçen yıl, yeni yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini atan Oyak Renault, "Sıfır hata, sıfır kaza" mottosuyla iş güvenliği ve kalite unsurlarını ön planda tutarak motor üretiminde bir yılda gerçekleştirdiği en yüksek rakama ulaştı.

Oyak Renault, bir yıl içinde gerçekleştirdiği rekor motor üretimini Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Renault Grubu üst yönetimden yetkililer ve çalışanların katıldığı törenle kutladı.


- "Oyak Renault yeni rekorlar kırmaya devam edecek"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Oyak Renault olarak gerçekleştirdikleri rekor motor üretimine ilişkin, şunları kaydetti:

"Oyak Renault olarak ‘sıfır hata, sıfır kaza’ mottosuyla iş güvenliği ve kalite unsurlarını ön planda tutarak motor üretiminde bugüne dek elde ettiğimiz en yüksek üretim performansına ulaşmanın ve 602 bin 421 adetle tarihi bir rekor kırmanın gururunu yaşıyoruz. 2019 yılında da Oyak Renault olarak, 50 yıllık bilgi birikimi ve tecrübemizle ülke ekonomisine ve otomotiv sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."


- İlk 20 yılda ürettiği motor adedine bir yılda ulaştı


Bursa’da üretilen motor ve mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığıyla Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, 2018 yılında üretilen 602 bin 421 adet motor adediyle faaliyete geçtiği 1971 yılından itibaren 20 yıl boyunca ürettiği toplam motor rakamına da ulaşmış oldu.

Renault Grubu’nun bir motor üretim üssü olarak konumladığı Oyak Renault’nun dizel ve benzinli olmak ürettiği 6 değişik motor tipi, Türkiye dışında Fransa, İspanya, Slovenya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Romanya'da üretilen araçlarda kullanılıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:00
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