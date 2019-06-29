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Oyak Renault, Bursalı öğrencilerin inovatif çözümlerini ödüllendirdi

Bursalı mühendislik öğrencileri, Oyak Renault tarafından gençleri dijital dönüşüm ve inovasyona teşvik etmek amacıyla başlatılan “[email protected] 6 Takım Üstü Değer” projesi çerçevesinde verilen eğitim programını tamamladı- Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun:- "Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu proje ile onlara fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sağlıyoruz"

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
Oyak Renault, Bursalı öğrencilerin inovatif çözümlerini ödüllendirdi

İSTANBUL (AA) - Bursalı mühendislik öğrencileri, Oyak Renault tarafından gençleri dijital dönüşüm ve inovasyona teşvik etmek amacıyla başlatılan “[email protected] 6 Takım Üstü Değer” projesi çerçevesinde verilen eğitim programını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oyak Renault, “[email protected] 6 Takım Üstü Değer” projesi ile gençleri inovatif düşünmeye teşvik ediyor. Programa katılan Bursa Teknik ve Uludağ Üniversitesinden 35 öğrenci Oyak Renault Otomobil Fabrikalarında düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Program kapsamında öğrenciler tarafından öne çıkan fikirlerden oluşturulan prototipler ödüllendirildi. Öğrenciler ödüllerini fabrikada yapılan törende Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektör vekili Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal’dan aldı. Ödül törenine, Uludağ İhracatçılar Birliği, BUTEKOM, BUSIAD, BTSO gibi Bursa’nın önemli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi’nin yakın iş birliği ile düzenlenen “[email protected] 6 Takım Üstü Değer” projesiyle mühendislik eğitimi gören öğrencilerin Oyak Renault’nun dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 bilgi ve uygulama birikimlerinden faydalanarak yeni fikirler geliştirmeleri için yaratıcı bir ortam oluşturuldu.


- Oyak Renault uzmanları mentorluk yaptı


Programa katılan 35 öğrenciye inovatif ve tasarım odaklı düşünme dışında, 4 dakikada etkili sunum, yazılı ve sözlü iletişim, CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimleri verildi. “[email protected] 6 Takım Üstü Değer” programı süresince öğrenciler çeşitli problemler karşısında muhtelif çözüm fikirleri üretti. Ortaya çıkan fikirler doğrultusunda öğrenciler uygulama prototipleri de oluşturdu. Program boyunca eğitim verilen öğrencilere Oyak Renault İnovasyon Sosyal Kulübü üyeleri mentorluk yaptı.

Oyak Renault meslek uzmanları ve akademisyenlerden oluşan jüri, program sonunda öğrenciler tarafından tasarlanan 3 prototipi en iyi uygulama fikri olarak seçti. En iyi üç prototipi tasarlayan öğrenciler Oyak Renault tarafından ödüllendirildi.


- "Gençlere fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sağlıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, üç ay önce Bursa Teknik Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak üç ay önce başlattıkları projeye ilişkin şunları kaydetti:

“Proje ile amacımız Bursa’mızın iki üniversitesi ile iyi ilişkiler geliştirerek, yetenekli öğrencileri fabrikamıza çekmek. Türkiye’nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olarak dijital dönüşüm kapsamında yetkinlik değişimine odaklanarak fabrikamızda çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Tüm bu çalışmalarla geleceğin fabrikası olma yolunda hızla ilerlerken mühendislik öğrencilerini desteklediğimiz bu proje ile onlara fikirlerini gerçeğe dönüştürecek ortam sağlıyoruz. Program ile eğitimleri esnasında endüstri ortamını deneyimlemelerine olanak sunarken, dijital dönüşümü sağlayacak fikirlerini de hayata geçirmeleri için gerekli desteği veriyoruz. Bu anlamda Bursa’nın bu iki büyük üniversitesiyle işbirliği yapmış olmak bizim için çok değerliydi.”


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:39
  1. OYAK Renault

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