Toker Özcan kimdir? OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı Toker Özcan mı oldu?

OYAK Grup şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürü Toker Özcan, Ekim 2018 itibarıyla “OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı” olarak atandı. Peki Toker Özcan kimdir? Toker Özcan hangi görevlerde bulundu? Toker Özcan hangi okul mezunu?

OYAK Maden Metalürji Grubu’nda iki üst düzey atama gerçekleşti. OYAK Grup şirketlerinden İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürü Toker Özcan, Ekim 2018 itibarıyla “OYAK Maden Metalürji Grup Başkanı” olarak atandı. Toker Özcan, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini ise Mesut Keyfli’ye devretti.

Toker Özcan, iki yılı aşkın bir süredir İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’nin Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu.