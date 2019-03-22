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Oy verme işlemi kaçta başlayacak? Hangi il saat kaçta oy verecek?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerine günler kala oy kullanacak vatandaşlar bulunduğu illere göre oy kullanma saatlerini merak ediyorlar. Seçmenler 2019 yerel seçimlerinde 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. YKS seçmenlerin bulunduğu illere göre kaçta oy vermeye başlayıp sonlandıracağına ilişkin oy verme saatlerini açıkladı. İşte il il oy verme saatleri haberimizde...

22 Mart 2019 Cuma 17:18
Oy verme işlemi kaçta başlayacak? Hangi il saat kaçta oy verecek?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerine günler kala oy kullanacak vatandaşlar bulunduğu illere göre oy kullanma saatlerini merak ediyorlar. Seçmenler 2019 yerel seçimlerinde 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. YKS seçmenlerin bulunduğu illere göre kaçta oy vermeye başlayıp sonlandıracağına ilişkin oy verme saatlerini açıkladı. İşte il il oy verme saatleri haberimizde...

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Hangi il saat kaçta oy kullanacak?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:18
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Hakkari
  21. Gümüşhane
  22. Giresun
  23. Gaziantep
  24. Erzurum
  25. Erzincan
  26. Elazığ
  27. Diyarbakır
  28. Bitlis
  29. Bingöl
  30. Artvin
  31. Ağrı
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