Oy verme işlemi kaçta başlayacak? Hangi il saat kaçta oy verecek?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerine günler kala oy kullanacak vatandaşlar bulunduğu illere göre oy kullanma saatlerini merak ediyorlar. Seçmenler 2019 yerel seçimlerinde 5 yıl boyunca görev yapacak olan belediye başkanlarını ve muhtarlarını seçecek. YKS seçmenlerin bulunduğu illere göre kaçta oy vermeye başlayıp sonlandıracağına ilişkin oy verme saatlerini açıkladı. İşte il il oy verme saatleri haberimizde...

Sandıklar saat kaçta açılacak? Oy sayma işlemi saat kaçta bitecek? İşte güneşin doğuş ve batış saatlerine göre ayarlanan seçim saatleri ve il iloy kullanma işleminin saat kaçta başlayıp kaçta biteceğinin ayrıntıları...

Hangi il saat kaçta oy kullanacak?

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.