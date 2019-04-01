Oy torbaları Mahmut Tanal'a mı emanet edildi? Gündeme gelmek için yaptığı provokasyonlarla bilinen CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından oy çuvallarının üzerinde yatar vaziyetteki fotoğraflarını paylaştı. Bu durum "Oy torbaları Mahmut Tanal'a mı emanet?" tepkilerine neden oldu.

Gündeme gelmek için yaptığı çok sayıda provokasyonla tanınan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, 31 Mart yerel seçimine ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Çuvalların üzerine yattı Oyların bekletildiği spor salonunda çuvalların üzerine yatarak fotoğraf çektiren Mahmut Tanal, "Ümraniye'de Seçim itirazları nedeniyle sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim. Görevimin başındayım" açıklamasında bulundu. Tanal'a tepki Fotoğrafların üzerine yatarak çektirdiği fotoğraflar büyük tepki toplarken, Tanal'ın nasıl böyle bir fotoğraf çektirdiği ise merak konusu oldu.

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