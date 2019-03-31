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Oy pusulasındaki hata yüzünden kazandığı seçimi kaybetti

Bursa’nın Keles ilçesinde bir muhtar adayı, oy pusulalarını yanlış bastırması yüzünden kazandığı seçimi kaybetti.

31 Mart 2019 Pazar 23:05
Oy pusulasındaki hata yüzünden kazandığı seçimi kaybetti

Bursa’nın Keles ilçesinde bir muhtar adayı, oy pusulalarını yanlış bastırması yüzünden kazandığı seçimi kaybetti.


Harman Demirci Mahallesi’nde yapılan muhtarlık seçimlerini Necip Üze 118 oya karşılık 82 oy ile kazandı. Fakat Keles İlçe Seçim Kurulu’na gelen seçmen oy pusulaları nizami olmadığı gerekçesi ile geçersiz sayıldı. Üze’nin 118 oyu geçersiz kabul edilince, muhtarlığı 82 oy alan rakibi kazandı.


Üze’nin bastırdığı oy pusulasının çerçeveli olduğu, ayrıca iki azanın isminin yanına baba adlarının da yazıldığı görüldü. İlçe Seçim Kurulu bu yüzden oy pusulalarını geçersiz saydı.


Şu an evinde seçimi kazandım diye coşku içinde kutlama yaptığı sanılan Necip Üze’ye ulaşılmaya çalışılıyor.


İlçe Seçim Kurulu Başkanı, yönetmeliklere göre Üze’nin pusulalarının geçersiz sayıldığını, ancak kendisinin iki gün içinde itiraz etme hakkının olduğunu, itiraza göre yeniden değerlendirme yapılabileceğini söyledi.


İlçede aynı şekilde başka muhtar adaylarının da nizami olmayan pusula bastırdığı, ancak bunların zaten seçimi kaybettikleri için oylarının geçersiz sayılmasının bir etkisi olmadığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 23:05
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