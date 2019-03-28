0553 313 94 23

Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31 Mart 2019 yerel seçim

Oy kullanma demokratik bir haktır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde ister genel seçimler ister ise yerel seçimler belirli aralıklarla yapılır. O ülkenin vatandaşları kendilerini yönetecek kişileri demokrasinin gereği seçimle belirler. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü 5 yılda bir gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimleri için sandık başına gidecek. 57.5 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar? Vatandaşlar oy kullanamayacağım cezası var mı? Oy kullanmamak cezası varmı? Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nereye ödenir? sorularının cevabını merak ediyor.

28 Mart 2019 Perşembe 10:41
Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31 Mart 2019 yerel seçim

Oy kullanma demokratik bir haktır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde ister genel seçimler ister ise yerel seçimler belirli aralıklarla yapılır. O ülkenin vatandaşları kendilerini yönetecek kişileri demokrasinin gereği seçimle belirler. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü 5 yılda bir gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimleri için sandık başına gidecek. 57.5 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar? Vatandaşlar oy kullanamayacağım cezası var mı? Oy kullanmamak cezası varmı? Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nereye ödenir? sorularının cevabını merak ediyor. 

Oy kullanmama cezası nedir? 31 Mart Pazar yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar? Oy kullanmayanlara ceza kesiliyor mu? Sosyal medyada 31 Mart 2019 yerel seçimde oy kullanmama cezası ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başladı. Vatandaşlar yerel seçimler öncesi belli sebeplerden dolayı oy kullanamayabilir. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir. Peki yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? İşte oy kullanmama cezası hakkında detaylı bilgi…

 

31 Mart 2019 oy kullanmama cezası ne kadar?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin;  seçme hakkını kullanması zorunludur, bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye girer. 31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

Önceki seçimlerde ne kadar ceza verildi?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir.

Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy kullanmama cezası 2017 yılında 22 TL olarak belirlenmiştir. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır.

Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nereye ödenir?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti 22 TL olacaktır ve bu ücretin ödemesi; Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 10:41
  1. Oy kullanmama cezası ne kadar?
  2. YSK 31 Mart 2019 yerel seçim
  3. oy kullanmama cezası
  4. oy kullanmama cezası var mı
  5. oy kullanmama ceza sorgulama
  6. oy kullanmamak cezası varmı
  7. oy kullanmama cezası kanun
  8. Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar?
  9. 31 Mart Pazar yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar?
  10. Oy kullanmayanlara ceza kesiliyor mu?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi uzatıldı
    1. Hatayspor'da 2 futbolcunun sözleşmesi..
    2. Akşener'in yalanı ortaya çıktı.....
    3. Cinsel hayatta PRP dönemi
    4. Beyşehir’de en fazla pet şişeyi..
    5. FETÖ'cü Ferhat Sarıkaya'ya istenen..
    6. Sağlık Bakanı Koca: "Herkesin..
    7. Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31..
    8. Tüm Güven-Sen Erzurum’da kuruldu
    9. Merkez Bankasından swap hamlesi
    10. Halk otobüsü bu defa hayvan..
    11. (özel) İkinci el araç alırken..
    12. Sağlık Bakanı Koca: "Kendi aşımızı..
    13. Merkez Bankasından bir swap hamlesi daha
    14. Başkan Özakcan’dan Otizm Derneği’ne..
    15. Tuzla-Çayırova bağlantı yolunda..
    16. Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2..
    17. Filede derbi heyecanı
    18. (Özel) Doğalgaz kutusu alev alev..
    19. Türk Kızılayı Çerkezköy Şubesi..
    20. Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir..
    21. Şehadetinin yıl dönümünde rahmetle..
    22. FETÖ üyeliğinden yargılanan eski savcı..
    23. Seyit Mehmet Özkan: U12 Cup, İzmir’in..
    24. Sivrice hem futbolun, hem maceranın..
    25. Küçükçekmece’nin dahileri..
    26. Başkan Kocaoğlu: “Tarım ihmale gelmez”
    27. (Özel) İzmir gevreği sevdalısı köpek..
    28. Maduro’nun eski Ekvador Devlet..
    29. Devin Booker tarihe geçti
    30. Tatvanlı öğrenciler tiyatroyla buluştu
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...
    Kısa filmdeki bomba ayrıntı: Erdoğan'ın simit satarak aldığı 8 ciltlik kitabın adı...