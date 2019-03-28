Oy kullanmama cezası ne kadar? YSK 31 Mart 2019 yerel seçim

Oy kullanma demokratik bir haktır. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde ister genel seçimler ister ise yerel seçimler belirli aralıklarla yapılır. O ülkenin vatandaşları kendilerini yönetecek kişileri demokrasinin gereği seçimle belirler. Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü 5 yılda bir gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçimleri için sandık başına gidecek. 57.5 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar? Vatandaşlar oy kullanamayacağım cezası var mı? Oy kullanmamak cezası varmı? Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nereye ödenir? sorularının cevabını merak ediyor.

Oy kullanmama cezası nedir? 31 Mart Pazar yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar? Oy kullanmayanlara ceza kesiliyor mu? Sosyal medyada 31 Mart 2019 yerel seçimde oy kullanmama cezası ne kadar sorusuna yanıt aranmaya başladı. Vatandaşlar yerel seçimler öncesi belli sebeplerden dolayı oy kullanamayabilir. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir. Peki yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar, kaç TL? İşte oy kullanmama cezası hakkında detaylı bilgi…

31 Mart 2019 oy kullanmama cezası ne kadar?

Oy kullanma; her bireyin devletine karşı olan görevlerinden biridir. Bir bireyin; seçme hakkını kullanması zorunludur, bu durum sadece bireyi değil tüm ülkeyi etkilediği için oy kullanmama işlemi gerçekleşmediği zaman cezai uygulamalar devreye girer. 31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

Önceki seçimlerde ne kadar ceza verildi?

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti. Oy kullanmak belirttiğimiz gibi bir insanın vatandaşlık görevi. Bu nedenle oy kullanmak istemeyen kişiler Yüksek Seçim Kurulu; oy kullanmama cezası için TL bazında bir para ceza tutarı belirlemiştir.

Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası ne kadar?

Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen oy kullanmama cezası 2017 yılında 22 TL olarak belirlenmiştir. Seçim günü saat 17.00 saatine kadar, kendi için belirlenen yerden oy kullanmayan kişiler para cezasına tabii tutulacaktır.

Yerel seçimlerde oy kullanmama cezası nereye ödenir?

Oy kullanılmaması halinde kişilere gelen ceza ücreti 22 TL olacaktır ve bu ücretin ödemesi; Maliye Bakanlığı’na gerçekleştirilecektir. Oy kullanma cezası ile ilgili tebligat elinize ulaştığı zaman ödeme yöntemleri bu pusula üzerinde yer alacaktır. Maliye Bakanlığı, PTT gibi kurumlar bu cezanın ödemesinin yapılacağı esas yerlerdir.

Seçim günü belli sebeplerden dolayı oy kullanamayan kişilere oy kullanmama cezası kesildi. Ancak şimdiye dek hiç bir seçimde bu ücreti tahsil etmek adına bir çalışma yapılmadı ve zamanla çıkarılan kanunlar kapsamında borçlar silindi. Önümüz yine bir seçim ve bu cezai yaptırım yeniden uygulanacak. Fakat kesilen ceza tutarının vatandaşlarımızdan tahsil edilip edilmeyeceği konusunda bet bir bilgi yer almıyor. Ancak yeni bir karar alınabilir ve yeni bir seçimde oy kullanmayan kişilerden kesilen bu tutar tahsil edilebilir.