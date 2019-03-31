Oy kullanmak için sıra beklerken kalp krizi geçirdi Mardin'de sandık başında oy kullanmak için sıra beklerken kalp krizi geçiren yaşlı kadın hayatını kaybetti

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde sandık başında oy kullanmak için sıra beklerken kalp krizi geçiren yaşlı kadın öldü. Alınan bilgiye göre, Çatalözü Mahallesi'ndeki okulda sandık başına giden Şirin Ay (71), oyunu kullanmak için beklediği sırada fenalaştı. Yakınları tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ay'ın cenazesi otopsinin ardından Çatalözü Mahallesi'nde toprağa verilecek.

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