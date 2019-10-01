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Avrupa ülkesinde oy kullanma yaşı 16'ya iniyor! Seçmen sayısı 1 milyon artacak

İtalya'da yeni kurulan koalisyon hükümeti, seçme yaşını 16'ya indirmeyi planlıyor. Uzmanlar; bunun sonucunda seçmen sayısı 1 milyon artacak.

01 Ekim 2019 Salı 14:59
Avrupa ülkesinde oy kullanma yaşı 16'ya iniyor! Seçmen sayısı 1 milyon artacak

İtalya'da kısa süre önce göreve başlayan koalisyon hükümeti genel seçimlerde oy kullanma yaşını 18'den 16'ya çekmek için harekete geçti.

Demokratik Parti ile 5 Yıldız Hareketi'nin oluşturduğu koalisyon, eski başbakanlardan Enrico Letta tarafından yapılan teklife sıcak baktığını açıkladı.

Başbakan Giuseppe Conte, hükümetin henüz konuyu görüşmediğini fakat bunu yapabileceklerini belirterek teklifi geri çevirmeyeceğini işaret etti.

5 Yıldız Hareketi Başkanı Luigi Di Maio da Facebook'tan paylaştığı mesajında, "Gençlerin siyasetin merkezine konması, onların dinlenmesi ve onlara saygı duyulması lazım" ifadelerini kullanarak teklifin arkasında olacaklarını işaret etti.

İtalya, Avrupa Birliği'ndeki ikinci ülke olacak

Euronews.com'da yer alan haber göre; İtalya'da oy kullanabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Parlamento'nun üst kanadını seçmek için ise 25 yaşında olma şartı bulunuyor. Yapılacak değişiklikle İtalya Avrupa Birliği'nde Avusturya'nın ardından seçme yaşını 16'ya düşüren ikinci ülke olacak. Uzmanlara göre sandığa gidecek seçmen sayısı bir milyon kişi artacak.

Avrupa Birliği üyesi Almanya ve İskoçya'da bölgesel seçimlerde 16 yaşına girmiş gençler oy kullanabiliyor. Fakat genel seçimler için yaş sınırı hala 18'de bulunuyor.

Macaristan'da ise 16 yaşındaki bir genç evli olması şartıyla genel seçimlerde oy kullanabiliyor. Bekar bir gencinse sandığa gidebilmesi için 18 yaşını beklemesi gerekiyor.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 14:59
  1. İtalya
  2. Avrupa Birliği
  3. Luigi Di Maio

YORUM YAZ

  • kafirkafir51 dk önce
    aşırı dindarlık bir hastalıktır ve acil tedavi edilmesi gerekiyor ... bu gazetedeki haberleri okuyorum allah yardımcınız olsun.
  • dumanlıdumanlı1 sa önce
    yok 16 yaş çok geç çocukların okuma yazmayı öğrendikleri 7 yaş idealdir.

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