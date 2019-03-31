Oy kullanma giden vatandaşların yoluna çığ düştü Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü Cevizli mezrası yoluna çığ düştü.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Gürkavak köyü Cevizli mezrası yoluna çığ düştü.

Edinilen bilgiye göre, oy kullanmak için Yüksekova ve Gürkavak köyüne gitmeye çalışan vatandaşlar yola düşen çığla karşılaştı. Çığ nedeniyle şehre gelemeyen vatandaşlar hemen karla mücadele ekiplerini aradı. Çığın düştüğü yere gelen Özel İdare Karla Mücadele ekipleri hemen yoğun çalışmalarına başladı. Yaklaşık 15 metreyi bulan çığı karla mücadele ekipleri 3 saat uğraşması sonucu açtılar. Yolda kalan vatandaşlar ise, yol açmaya gelen karla mücadele ekiplerine teşekkür ettiler.

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