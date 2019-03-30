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'Oy kullanırken dikkatli olun!'

Uzun süredir ülke gündeminde olan 2019 yerel seçimlerine artık saatler kala Sosyal Medya Uzmanı Deniz Unay hem seçim güvenliği, hem de oy verme esnasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgili olarak vatandaşları uyardı.

30 Mart 2019 Cumartesi 19:03
'Oy kullanırken dikkatli olun!'

Seçimde sandık başında verdiği oyu belirtmek için çekilen görüntüler için. Unay, “Bazı vatandaşlarımız verdiği oyu göstermek için birazda sosyal medyada daha fazla etkileşim almak için oyunun görüntüsünü çekip onu dağıtıyor. Bu durum kanunlarla yasaklanmıştır. Lütfen Kanunlara ve kurallara uyalım. Kullandığı oyu sosyal medyada paylaşan kişi 250 TL idari para cezası kesilir. Yasanın 130’ncu maddesine göre, de bu kişiler 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabilir. Kanun seçmenin oy verme kabinine cep telefonu ya da herhangi bir görüntü kaydedici ile girmesini yasaklıyor.

Kanun ne diyor? 8 Nisan 2010 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren 'Seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun ile milletvekili seçimi kanununda değişiklik yapılmasına dair Kanun’un 18'inci maddesinde; "Seçmenin; cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar, kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir."

Seçime saatler Kala

Unay, “Yerel seçimlerin heyecanı giderek artarken İttifaklar, Partiler ve Adaylar son çalışmalarını yapıp artık 31 Mart akşamını bekleyecekler. YSK başta olmak üzere tüm emniyet kuvvetleri gerekli tedbirleri aldıklarını açıkladılar. YSK Başkanı Sadi Güven yapılacak yerel seçimler için "Seçimle ilgili tüm güvenlik tedbirlerini aldık. Fiziki tedbirlerin ötesinde seçimin kendi güvenliğiyle ilgili tedbirleri de aldık. Vatandaş, tüm sandıkların ıslak imzalı sayım döküm cetvelini görme imkânına sahip. Seçimin en önemli güvenlik kodlarından biri de bu. Benim anlatamadığım bir şey var Türkiye'de, dünyada ilk bunu biz yapıyoruz. Sandığın başında tutulan tutanakları taramak suretiyle siyasi partilere gönderdiğimiz gibi seçimlerin kesinleşmesinden sonra, tahmini 10 gün civarında bir süre sonra internette 'www.ysk.gov.tr' adresimizde de yayınlıyoruz. Çok da basit hale getirdik'' diye konuştu. Böylelikle seçimlerin ne kadar şeffaf bir ortamda yapılacağı net bir şekilde anlaşılmış oldu.

Unay, “Ayrıca seçim saatleri içinde bir hatırlatma yapmakta yarar var. 31 Mart Pazar günü oy verme işlemi pazar günü Ülkenin doğu kısmında saat 7-16, batıda ise 8-17 saatleri arasında gerçekleşecek.  Saat 07.00 - 16.00 arasında oy kullanılacak iller; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis. Diğer tüm illerde oy verme işlemi saat 08.00 - 17.00 arasında yapılacaktır.”

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 19:03
  1. Kilis
  2. Iğdır
  3. Ardahan
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Van
  8. Şanlıurfa
  9. Tunceli
  10. Trabzon
  11. Sivas
  12. Siirt
  13. Rize
  14. Ordu
  15. Muş
  16. Mardin
  17. Kahramanmaraş
  18. Malatya
  19. Kars
  20. Gümüşhane
  21. Giresun
  22. Gaziantep
  23. Erzurum
  24. Erzincan
  25. Elazığ
  26. Diyarbakır
  27. Bitlis
  28. Bingöl
  29. Artvin
  30. Ağrı
  31. Adıyaman
  32. Seçim

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