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Oy kullanacaklar dikkat! YSK'dan flaş değişiklik

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak partilere ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Diğer yandan, seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 16 Nisan referandumuna göre saatler değişti. Tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 07:33
Oy kullanacaklar dikkat! YSK'dan flaş değişiklik

Kararda, TBMM'nin genel seçimlerin yenilenmesine ve seçimin 24 Haziran  2018 Pazar günü yapılmasına karar verdiği hatırlatılarak, bu kapsamda seçime  katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilerin tespit ve ilanında 298 sayılı  Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 2820 sayılı  Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

298 sayılı Kanun'un 14. maddesinin 11. fıkrası uyarınca, siyasi  partilerin, milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi ve il genel  meclisi üyelikleri seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy  verme gününden en az altı ay önce teşkilat kurmaları ve büyük kongrelerini yapmış  olmaları veya TBMM'de gruplarının bulunması gerektiği vurgulanan kararda, aynı  hükmün devamında da bir ilde teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin  ilçelerinin en az üçte birinde teşkilat kurma anlamına geldiğinin hükme  bağlandığı aktarıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"2820 sayılı Kanun'un 20. maddesinin birinci fıkrasında ise siyasi  partilerin ilçe teşkilatının, ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve  kurulmuş ise belde teşkilatından meydana geleceği, parti tüzüğünde ilçe disiplin  kurulunun teşkilinin de öngörülebileceği ve beldelerde teşkilat kurulmasının  zorunlu olmadığı düzenlemesine yer verilmiştir.

Kanunun 36. maddesinin birinci fıkrasında, siyasi partilerin seçimlere  katılabilmesi için illerin en az yarısında oy verme gününden en az altı ay evvel  teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olması veya Türkiye Büyük Millet  Meclisinde grubu bulunmasının şart olduğu, ikinci fıkrasında da bir ilde  teşkilatlanmanın, merkez ilçesi dahil o ilin ilçelerinin en az üçte birinde  teşkilat kurmayı gerektireceği vurgulanmıştır.


Siyasi Partiler Kanunu'nun 20. maddesinde, ilçe teşkilatının, ilçe  kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu ve parti tüzüğünde öngörülmüşse  disiplin kurulundan teşkili öngörülmüştür. İlçe teşkilatının varlığından  bahsedilmesi için ilçe kongresinin yapılarak anılan organların oluşturulması  gerekmektedir."

SEÇİME GİRECEK PARTİLER

Buna göre, 24 Haziran 2018'den en az altı ay öncesi itibarıyla  teşkilatını kuran ve büyük kongrelerini yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK  Parti), Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Cumhuriyet  Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti (DP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), İYİ  Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi ve VatanPartisinin  seçime girebileceği belirtildi.

Ayrıca, TBMM'de grubu olan partilerin AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ  Parti olduğu kaydedildi.

OY VERME SAATLERİ

Öte yandan, seçimde oy verme saatlerine ilişkin YSK kararı da Resmi  Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy  verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci  oylamaya kalması durumunda ise 8 Temmuz 2018 Pazar günü tüm yurtta oy verme  başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 07:33
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