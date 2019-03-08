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"Oy farkı arttıkça iftiralar çoğalıyor"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş:- "Oy farkı arttıkça üslup kirleniyor, iftiralar çoğalıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar Ankara'daki değişimin önüne geçemeyecekler, çünkü bizler Ankara halkını zengin etmeye, işsizlere iş bulmaya talibiz"

08 Mart 2019 Cuma 17:23
"Oy farkı arttıkça iftiralar çoğalıyor"

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Oy farkı arttıkça üslup kirleniyor, iftiralar çoğalıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar Ankara'daki değişimin önüne geçemeyecekler, çünkü bizler Ankara halkını zengin etmeye, işsizlere iş bulmaya talibiz." dedi.

Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında CHP Mamak Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı.

Burada bir konuşma yapan Yavaş, kentin her tarafına eşit hizmetin gitmesi gerektiğini ancak imar rantının çok olduğu yerlerde hizmetin daha fazla yapıldığını belirtti.

31 Mart'ta seçilmesi durumunda şeffaf ve katılımcı bir yönetim sergileyeceğini vurgulayan Yavaş, kentin her tarafına eşit hizmet yapacaklarını, kimseyi ötekileştirmeyeceklerini ve ayırmayacaklarını aktardı.

Ankaralının bu seçimde kendisine 5 yıllığına görev vereceğini belirten Yavaş, şunları söyledi:

"Seçimi açık farkla kazandığımız zaman 'zafer kazandık' demeyeceğiz. Bize yakışan bir şekilde herkesin başkanı olduğumuzu ifade edip, asla zafer kazandık demeyeceğiz. Biz hiç kimseyi öteki olarak görmüyoruz. Karşımızda bakan herkesi Ankaralı hemşehrimiz, birey ve yurttaş olarak görüyoruz. Karşımızda baktığımız zaman onun ne kimliğini, rengini, cinsini asla ve asla görmeyeceğiz. Şimdiye kadar maalesef toplumun içerisinde o kadar yapılan fitneye fesada ve ötekileştirmeye rağmen, Ankara'nın her yerinde insanların birbiriyle gayet samimi olduklarını, en ufak bir kırgınlıklarının olmadığını görüyoruz."

Mansur Yavaş, temiz siyasetin kazanacağını, kirli siyaseti ise Ankara'nın yer altına gömeceklerini vurgulayarak, "Oy farkı arttıkça üslup kirleniyor, iftiralar çoğalıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar Ankara'daki değişimin önüne geçemeyecekler, çünkü bizler Ankara halkını zengin etmeye, işsizlere iş bulmaya talibiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Mansur Yavaş ve protokol üyelerince CHP Mamak SKM'nin merkezi açılışı gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 17:23
  1. CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş
  2. Mamak
  3. Seçim Koordinasyon Merkezi

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