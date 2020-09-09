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Korona Virüs Oxford Üniversitesi'nin aşısının denemeleri durduruldu
Korona Virüs

Oxford Üniversitesi'nin aşısının denemeleri durduruldu

Oxford Üniversitesi ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği koronavirüs aşısının son klinik testlerde yan etki göstermesi üzerine çalışmalar durduruldu.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 05:51:00 -
Oxford Üniversitesi'nin aşısının denemeleri durduruldu

AstraZeneca'dan verilen bilgiye göre, bir denekte sebebi belirlenemeyen bir hastalığın ortaya çıkmasının ardından testlerin durdurulduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, meydana gelen durumun arkasındaki nedenlerin araştırılmaya başlandığı belirtilirken, Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre, şu anda koronavirüs aşısı geliştirilmesini öngören dünya genelinde 176 farklı çalışma yapılıyor. Aşıların 33'ünde insanlar üzerinde denemeler yapılıyor ve 9 çalışma test sürecinin son aşamasında yer alıyor. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın birlikte geliştirdiği aşı 30 bin denek üzerinde test ediliyor.

Sorunun ne olduğunun tespit edilene kadar aşının denemesinin durdurulduğu açıklandı. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada ise büyük testlerde böyle durumların yaşanabildiği aşının ikinci kez denemesinin durdurulduğu ve incelemenin ardından çalışmanın yeniden başlayacağı belirtildi.

Deneğin durumu hakkında yapılan açıklamada ise hayati bir tehlikesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

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