Övüç’ten ‘Kandil’ mesajı

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Kandiller ve diğer kutsal zaman dilimleri bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır” dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Övüç, mesajında şunları söyledi:

“Miraç, insanlığın kurtuluşu için gönderilen sevgili Peygamberimizin yaptığı, mukaddes ve manevi bir yolculuktur. Miraç, Peygamber Efendimizin şahsında insanlığın önüne açılan sınırsız bir yükseliş ufkudur. Miraç Kandili, bizlere insanın ilahi rızaya ve üst derecelere ulaşabileceğini göstermekte, mânâ âleminde yükselip, ilahi rahmet ve huzura erişmenin her şeyin sahibi olan Yüce Allah’a bağlılık ve boyun eğmeden geçtiğini hatırlatmaktadır. ’’Bugün bize düşen Miracın ruhu, manası, hikmeti, hakikati ve evrensel mesajları üzerinde yeniden düşünmektir. Unutmayalım ki kandiller ve diğer kutsal zaman dilimleri bizi birbirimize yaklaştıran milli birlik ve beraberliğimizi güçlendiren unsurlardır. Bu mübarek gecenin şehrimize, ülkemize, hayırlar getirmesini; Türk- İslam âleminin birlik ve beraberliğine, tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum. Tüm Kayserili hemşerilerimizin ve esnaf sanatkarlarımızın kandilini tebrik ediyor, saygılar sunuyorum.”