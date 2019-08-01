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Övüç’ten ekmek zammı açıklaması:

Ekmeğe gelen 25 kuruşluk zammı değerlendiren Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, “Zam iyi bir şey değil ama hizmet etmek için bu zammı yaptık” dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
Övüç’ten ekmek zammı açıklaması:

Ekmeğe gelen 25 kuruşluk zammı değerlendiren Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, “Zam iyi bir şey değil ama hizmet etmek için bu zammı yaptık” dedi.


Kayseri’de alınan karar ile ekmeğe 25 kuruşluk zam geldi. Ekmeğe gelen zammı değerlendiren KESOB Başkanı Ahmet Övüç, fırıncı esnafının gelen zamlarla beraber sıkıntı yaşadığını ve dayanacak güçlerinin kalmadığını söyledi.


28 kişiden oluşan komisyonda bu kararın alındığını dile getiren Övüç, karara Fırıncılar Federasyonu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da olur verdiğini söyleyerek, “Ekmek zammını Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği verir gibi imajlar var. Daha önceden Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü gibi yerlerden gelen yetkililerden oluşan 28 kişilik bir komisyonumuz var. Fırıncılar Odamız bize ekmek zammı için müracaat etti. Biz 1 dalda üreticiysek yaklaşık olarak 30 dalda da tüketiciyiz. 365 tane Fırıncılar Odası’na üye var ama Kayseri’de 37 bin tane benim üyem var. En son ekmeğe 10 ay önce zam yapmıştık ve geçtiğimiz yıl asgari ücret bin 600 liraydı. O zaman un 80 liraydı, bugün 125 lira. Asgari ücret bugün 2 bin 200 lira. Gelen zamlara rağmen biz ekmeğe yapılacak olan zammı erteledik. Esnafımızın da dayanacak gücü kalmadı. Eğer onlar 5-10 kuruş para kazanırlarsa hizmet verirler. Ekmeğin üretilmesi kolay değil. Buradaki sıkıntılardan dolayı kurulumuz ekmek zammını uygun gördü. Fırıncılar Federasyonuna yazı yazarak ekmeğin fiyatının 1.25 kuruş olması için yazı yazdık ve federasyonumuzdan da olur yazısı geldi. Maliyetlerle beraber Gümrük Bakanlığına yazı yazdık ve oradan da olur cevap geldikten sonra KESOB olarak bu fiyatı tasdikledik” ifadelerini kullandı.


Her zammın müşteri kaybı olduğunu söyleyen Başkan Övüç, “Her zam müşteri kaybıdır. İsterdik ki, fakirin ekmeğine el uzatmadan bu işi gerçekleştirelim ama bunlarda bir yere kadar olduğu için fırınların açık kalması için imkanlar dahilinde bu zammı yapmak zorunda kaldık. Halkımızdan da özür dileriz. Zam iyi bir şey değil ama hizmet etmek için bu yaptık” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
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