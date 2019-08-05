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Ovaya dökülen tavuk gübresi bıktırdı

Orhangazi’de Çeltikçi altındaki tarım alanlarının bulunduğu ovada dökülen tavuk gübreleri çevrede tarım yapan vatandaşları isyan noktasına getirdi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:40
Ovaya dökülen tavuk gübresi bıktırdı

Orhangazi’de Çeltikçi altındaki tarım alanlarının bulunduğu ovada dökülen tavuk gübreleri çevrede tarım yapan vatandaşları isyan noktasına getirdi. Hem koku hem de sineklenmeye neden olan tavuk gübrelerinin dökülen yerlerden kaldırılması için çiftçilerin yaptığı başvurular ise karşılık bulmadı.


Orhangazi’ye bağlı Çeltikçi Mahallesi altındaki tarım alanlarında yaz dönemlerinde sebze ve meyve hasatlarının en yoğun olduğu dönemde bir araziye dökülen tavuk gübreleri vatandaşları isyan noktasına getirdi. Çeltikçi altındaki ovada bir vatandaş tarafından kiralandığı belirlenen arsa üzerine dökülen tavuk gübresi yoğun şekilde çevre kirliliğine neden oluyor. Tavuk gübrelerinin alana dökülmeye başladıktan sonra yoğun bir koku ve sineklenme yaşandığını belirten Dursun Şafak isimli çiftçi bu konuda kaymakamlık ve Orhangazi Belediyesi’ne başvuruda bulunmasına rağmen bir yaptırım uygulanmadığını belirterek, "Şu anda ürünlerimizin hasat dönemi. Onlarca işçi çalıştırıyoruz. Ama ne yazık ki araziye dökülen tavuk gübresinin oluşturduğu çevre kirliliği ve sineklenme bize büyük zorluk yaşatıyor. Belediyenin bu konuda bir çözüm üretmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:40
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