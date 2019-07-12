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Ovakent’teki gençlerin geleceği için çifte tesis

Hatay’da Özbek ve Afgan kökenli vatandaşların yaşadığı Ovakent Mahallesi’nde, mahalle sakinlerinin gençleri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla başlattığı Kur’an kursu ve spor merkezinin aynı çatı altında olduğu tesisisin inşaatı sürüyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:47
Ovakent’teki gençlerin geleceği için çifte tesis

Hatay’da Özbek ve Afgan kökenli vatandaşların yaşadığı Ovakent Mahallesi’nde, mahalle sakinlerinin gençleri kötü alışkanlıklardan korumak amacıyla başlattığı Kur’an kursu ve spor merkezinin aynı çatı altında olduğu tesisisin inşaatı sürüyor.


Hatay’ın Merkez ilçesine bağlı Ovakent Mahallesi’nde 600 metrekarelik bir alanda yapımı devam eden ve Kur’an kursunun ve spor merkezinin bir arada olacağı tesisisin inşaatı devam ediyor. Afganistan’ın Sovyetler Birliğince 27 Aralık 1979 yılında işgal edilmesinin ardından 1982 yılından bu yana Hatay’ın Ovakent Mahallesi’nde yaşayan Özbek ve Afgan halkı, mahallelerinde spor tesisisin bulunmaması dolayısı ile gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmesi dolayısı ile bunu engellemek amacıyla mahallelerine spor tesisi yapmaya karar verdi.


Ovakent Mahalle halkı, spor tesisinin yapımı konusunda, eski sporcu ve antrenör Prof. Dr. İbrahim Öztek’in de görüşlerini aldı. Öztek, hem dini, hem kültürel hem de sportif bir merkezin çok önemli bir işlevi olacağını belirterek, “Burada el birliği ile bir eser meydana getiriyorlar. Bu eser sportif ve kültürel bir eser olacak. Bu merkezin kuruluşunda da özellikle sportif konuda yapılan spor salonu ile ilgili görüşlerimizi almak istediler, biz de onlara yardımcı olmak için geldik. Bu alan 600 metrekare geniş bir alan ve birkaç bölümden oluşacağına karar verdik. Burası hem dini açıdan müftülüğe bağlı resmi bir kuruluş. Bunun yanı sıra da kültürel bir merkez ve sportif bir alan. Tabi burası aynı zamanda sosyal kültürel bir merkez olacak, kütüphanesi olacak, din eğitimi verilecek, yatılı olacak. Ama burada hem Ovakent’in gençleri hem de civar köylerinin gençleri burada sportif eğitimle de aklı, zihni, beden, ruhi yapısı güçlü insanlar yetiştirilmiş olacak” dedi.


Ovakent Mahallesi’nde sporcular yetiştiren Rüstem Hatunoğlu ise amaçlarının gençlerin kötü yola başvurmalarını engellemek olduğunu belirterek, "Burada 100 kişilik yatılı Kur’an kursu yapacağız, aynı zamanda spor tesisi olarak da düşündük. Burası tamamlanınca Ovakent için büyük başarı olacak. İbrahim Öztek hocamız ilk geldiğinde bizim çalıştığımız minderleri gördü ve daha sonra bize 50 tane minder hediye ettiler. Biz o minderin sayesinde dünya şampiyonu çıkardık. Bizim amacımız gençlerimizi kötü yollara başvurmadan spor yapmasını sağlamak. Sporun ahlakını alan çocuklardan zarar gelmez. İl birincimiz, Türkiye şampiyonumuz, Dünya 3’üncümüz bile var. Biz bu başarıları küçük imkanlarla başardık. İnşallah tesisimiz tamamladıktan sonra söz veriyoruz, şampiyonlar çıkartacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:47
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