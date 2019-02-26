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Ovacık Kayak Merkezi ile yeteneklerini keşfediyorlar

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 4 yıl önce hizmete sunulan merkezde kayakla tanışan çocuklar, şehri çeşitli müsabakalarda temsil ediyor- Kayak antrenörü Ferdi Genç:- "Ovacık Kayak Merkezi'nde yeteneklerini keşfeden çocuklar, bugün Uludağ, Erciyes, Palandöken kayak merkezlerinde kendini geliştiren diğer öğrencilerle aynı müsabakalarda yarışabiliyor"- Kayakçı Arda Çetin:- "Kayakla uğraşmak okuldaki başarımı da arttırdı. Kendimi hem zinde hem de sağlıklı hissediyorum"- Sporcu Arda İmre:- "Ailem kayak yapmamdan çok memnun ve beni bu konuda çok destekliyor"

26 Şubat 2019 Salı 12:48
Ovacık Kayak Merkezi ile yeteneklerini keşfediyorlar

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, 4 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığınca 5 milyon lira maliyetle inşa edilen Ovacık Kayak Merkezi'nde yeteneklerini keşfeden çocuklar, kenti çeşitli müsabakalarda temsil etmenin gururunu yaşıyor.

Kentte kışın en sert geçtiği ilçede, geçmişte perde kornişi, poşet, sandalye demiri ve leğen ile sokak aralarında kayan çocuklar, şimdilerde Ovacık Kayak Merkezi'nde kayak yapma imkanı buluyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Ferdi Genç gözetiminde ders alan 10-17 yaşlarındaki sporcular, hem kayak yapmayı öğreniyor hem de azimle çalışarak yarışmalara hazırlanıyor. Yarışmalarda hem ilçelerini hem kentlerini temsil etmenin gururunu yaşayan çocuklar, kayak yaparak eğlenceli anlar yaşıyor.

Kayak antrenörü Ferdi Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ovacık ilçesinde kış şartlarının çok ağır geçtiğini söyledi. Ovacık Kayak Merkezi'nin yöre için çok önemli olduğuna dikkati çeken Genç, şöyle devam etti:

"Kayak merkezi yapılmadan önceki yıllarda çocukların kış aylarındaki yaşamı durağandı. Çocuklar, spor yapıp eğlenebilmek için karların erimesini bekliyordu. Şu an ise ilçemizin çocukları devletimizin yaptığı yatırımlar sonucunda kayak merkezinde vakit geçirerek yeteneklerini keşfediyor. İlçemizdeki yaklaşık 72 çocuk alp disipliniyle uğraşıyor. Ovacık Kayak Merkezi'nde yeteneklerini keşfeden çocuklar, bugün Uludağ, Erciyes, Palandöken kayak merkezlerinde kendini geliştiren diğer öğrencilerle aynı müsabakalarda yarışabiliyor. Bu yıl Erzurum'da düzenlenen alp disiplini grup müsabakalarında 3 ikincilik ve bir üçüncülükle toplamda dört madalya kazandık. Çocuklarımız bu başarıyla ilimiz tarihinde bir ilke imza attı. Bu başarımızda Valimiz Tuncay Sonel ve Ovacık Kaymakamı Selçuk Haskırış'ın desteği çok fazladır. Gerçekten sporu ve sporcuyu çok önemseyip her türlü desteği sağlayan Vali'ye ve Kaymakam'a sahibiz."

- "Kayakla uğraşmak okuldaki başarımı da arttırdı"

Ovacık'taki kayak sporcularından Arda Çetin (14), merkezin hizmete sunulmasıyla kayak yapmayı öğrendiğini belirterek "Genellikle hafta sonu olmak üzere ve hafta içi boş zamanlarımı kayak merkezinde değerlendiriyorum. Kayakla uğraşmak okuldaki başarımı da arttırdı. Kendimi hem zinde hem de sağlıklı hissediyorum. Bu yıl Erzurum da düzenlenen yarışmadan madalyayla döndüm. Kayak merkezinin burada olması biz çocuklar için çok büyük bir şans oldu." diye konuştu.

Kayakçı Arda İmre (15) de milli sporcu olmak istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Ailem kayak yapmamdan çok memnun ve beni bu konuda çok destekliyor. Okuldan kalan zamanımı kayak merkezinde geçiriyorum. Sporla uğraşmak derslerimde başarı sağladı. Önceden vaktimi internet oyunlarına ayırıyordum. Şimdi ise kayak benim için vazgeçilmez oldu. Hedefim çok büyük, yarışmalarda dereceler elde ederek adımdan söz ettirmek istiyorum."

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 12:48
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