Ounas kimdir? Ounas nerelidir, kaç yaşında? Ounas hangi takımlarda oynadı? Ounas’ın hayatı, biyografisi, özgeçmişi

Galatasaray transfer çalışmalarına hız verirken, Napoli’de sözleşmesi devam eden Adam Ounas'ı renklerine katmak için dirsek temasına geçti. Napoli 4 sene önce 12 milyon Euro bonservis ödediği Ounas'ı Nice, Cagliari ve Crotone'ye kiralık yolladı.

Ounas kimdir?

Adam Mohamed Ounas 11 Kasım 1996 tarihinde Chambray-les-Tours Fransa’da doğdu. Cezayirli bir profesyonel futbolcu bir şekilde oynayan kanat oyuncusu ya saldıran orta saha için Crotone ödünç, Napoli ve Cezayir milli takım oyuncusudur.

Ounas hangi takımlarda oynadı?

Ounas, eski bir kaleci olan babası Hacı Ounas tarafından teşvik edilen yerel kulüp Tours FC'ye katıldığında dört yaşındaydı. Châteauroux'nun U14 genç takımına katılmadan önce on yıl boyunca Tours FC'de oynadı .

Nisan 2013'te Girondins de Bordeaux'ya bir yıllık sözleşme ile katılan Ounas, Nisan 2014'te iki yıllık bir stajyer sözleşmesi imzaladı.

3 Temmuz 2017'de Napoli , Bordeaux'dan Ounas'ı transfer ettiğini doğruladı. O bir 1-3 kaybına kulüp için ilk gol ve RB Leipzig içinde Avrupa Ligi yuvarlak ilk ayağını nakavt 1. Ağustos 2019 30 günü, Ounas taşındı Ligue 1 yan OGC Nice satın alma seçeneği ile kredi anlaşması. 6 Mayıs 2020'de Nice, satın alma seçeneğini tetiklememeye karar verdi ve Ounas Napoli'ye döndü.

Ekim 2020 6 günü, Ounas katıldı Serie A tarafı Cagliari satın seçeneğini içeren bir sezon boyu ödünç. 28 Ocak 2021'de Ounas, oyun süresinin olmaması nedeniyle Cagliari ile yollarını ayırdı.

1 Şubat 2021'de Ounas, İtalyan kulübü Crotone'a kiralık olarak katıldı. Fransa'da Cezayirli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ounas, her iki ülkeyi de uluslararası alanda temsil etmeye hak kazanıyor. Başlangıçta Fransa 20 yaş altı takımında oynadıktan sonra , Ekim 2016'da Cezayir'e olan bağlılığını değiştirmeyi seçti. Geçişten kısa bir süre sonra Ounas, 2018 Dünya Kupası için ilk kez Cezayir milli futbol takımına çağrıldı. Nijerya'ya karşı eleme.

Ounas, 1 Temmuz 2019'da Cezayir için gol rekorunu kırdı ve Afrika Uluslar Kupası'nda Tanzanya'ya 3-0 yendikleri maçta iki gol attı.