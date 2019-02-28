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ÖTV'nin sıfırlanması motosiklete "can suyu" oldu

Motosiklet Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer:- "ÖTV'nin sıfırlanması bizim için can suyu oldu. ÖTV indirimi devam ederse bu yıl için beklentilerimiz olumlu yönde değişecektir"- "ÖTV indiriminin uzatılıp uzatılmayacağı sektör açısından en önemli konulardan biri. Bu konuda beklentimiz var hatta bu yönde bir isteğimiz de olacak"- "Aralık ayında ivme çok düşük gitti. Ocak ayında ÖTV oranlarının sıfırlanmasıyla showroom trafiğimiz yaklaşık yüzde 30-35 arttı"

28 Şubat 2019 Perşembe 11:21
ÖTV'nin sıfırlanması motosiklete "can suyu" oldu

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK - Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kılıçer, 250 cc’nin altındaki motosikletlerde ÖTV’nin sıfırlanmasının sektör için bir "can suyu" olduğunu belirterek, "ÖTV indiriminin uzatılıp uzatılmayacağı sektör açısından en önemli konulardan biri. Bu konuda beklentimiz var hatta bu yönde bir isteğimiz de olacak." dedi.

Kılıçer, AA muhabirine Türk motosiklet sektörüne ve sektördeki beklentilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

250 cc altındaki motosikletlerde ÖTV'nin sıfıra çekilmesinin sektörü hareketlendirdiğini dile getiren Kılıçer, "Yüzde 8 olan ÖTV oranları şu anda 250 cc altı için mart sonuna kadar sıfır olarak açıklandı. Bu yüzden de bir kez daha gerekli mercilere sektör olarak teşekkürlerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

ÖTV indiriminin uzatılıp uzatılmayacağının sektör açısından en önemli konulardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Kılıçer, "Bu konuda beklentimiz var hatta bu yönde bir isteğimiz de olacak. Mart sonu itibariyle hem ÖTV'nin etkisini açıklamak hem de bundan sonraki öngörülerimizi açıklamak üzere gerekli yerlerle, ki şu andaki muhatabımız Hazine ve Maliye Bakanlığı, orayla tekrar bu konuyu konuşuyor olacağız." ifadelerini kullandı.


- "Neredeyse sektördeki bütün oyuncular stoklarını bitirmiş durumda"


Bülent Kılıçer, 2017 yılı ile karşılaştırıldığında geçen yıl Türkiye motosiklet pazarının yüzde 14 civarında daraldığını ancak 2019'un iyi geçmesi veya daralma yerine en azından 2018'i korumak anlamında devletin atacağı adımların bu anlamda çok önemli olduğunu söyledi.

ÖTV indiriminin satışlarda çok fazla hissedildiğine dikkati çeken Kılıçer, "Aralık ayında ivme çok düşük gitti. Ocak ayında ÖTV oranlarının sıfırlanmasıyla showroom trafiğimiz yaklaşık yüzde 30-35 arttı Bunun da satışa dönüşü yaklaşık yüzde 50-55 civarında oldu ki neredeyse sektördeki bütün oyuncular stoklarını, küçük motosiklet yani 250 cc altı için, bitirmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçer, şöyle devam etti:

"Yani bu ÖTV indirimi can suyu oldu bizim için. ÖTV indirimi devam ederse bu yıl için beklentilerimiz olumlu yönde değişecektir. Her ne kadar yüzde 10'luk bir daralma beklesek de ÖTV aynı bu şekilde devam ederse sanıyorum geçen yılın da üzerine çıkabiliriz. İnsanların satın almasını etkileyen, rasyonel beklentilerdir. İleriki dönemdeki beklentiler ekonominin en temel kurallarından bir tanesidir. Eğer bu yönde bir açıklama ve deklarasyon olursa ben şundan çok eminim bu kötü giden beklentiyi biz tam tersine bir o kadar pozitife çevirerek sektörde de bunun etkilerini göreceğiz."

- "Türkiye çok potansiyeli olan bir ülke"


Aynı zamanda Honda Türkiye Otomobil ve Motosikletten Sorumlu Satış, Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenen Bülent Kılıçer, Honda'nın Türkiye'ye ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Kılıçer, şunları kaydetti:

"Biz her zaman buna inandık. Çok basit bir ifadeyle mesela Japonya ile karşılaştırdığımızda nüfusun yaklaşık yüzde 70'i 50 yaşın üzerinde Japonya'da. Ama Türkiye'de de tam tersi. Genç nüfus inanılmaz bir potansiyel arz ediyor ve 20-40 yaş aralığı Türkiye'de nüfusun yüzde 40'ının üzerinde. Bu inanılmaz bir potansiyel ortaya çıkarıyor. Bunu sadece motosiklet için söylemiyorum bütün sektörler için, bütün perakende sektörleri için bu geçerli. Aynı şekilde motosiklet kültürünü, burada sağlıklı bir kültürden bahsediyorum, eğer Türkiye'de oluşturabilirsek ve devletin desteğiyle yapılacak regülasyonlarla beraber, firmaların da katkılarıyla bu 'motosiklet tehlikelidir' algısını da değiştirebilirsek ben inanıyorum ki şu anki yaşadığımız potansiyel 2-3 katına çıkabilir."

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:21
  1. Bülent Kılıçer
  2. MOTED
  3. motosiklet

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