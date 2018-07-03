ÖTV zammı son dakika alkollü içeceklere ne kadar zam geldi?

24 Haziran seçimlerinin ardından son dakika zam haberleri gelmeye başladı. Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 15,5 oranında artırıldı. 24 Haziran Genel Seçimleri boyunca hazineden yapılan harcamalar sonrası devletin kasasında çıkan harcamalar neticesinde kayıplar oluşmuştu. Hazinenin kasasındaki kayıplar kendisini zam olarak göstermeye başladı. Alkollü içkilerde ÖTV yüzde 15,5 oranında artırıldı. Seçimin ardından ilk zam Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine yapılmıştı .1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 23,30 TL, minibüsler için ise 34,90 TL olarak belirlendi