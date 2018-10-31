Hazine ve Maliye Bakanı Berat Bayrak’ın yeni vergi indirimlerini açıklamasının ardından ÖTV ve KDV indirimlerinin ne zaman uygulanmaya başlayacağı merak konusu oldu. Ticari araçlarda KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşücek. Mobilyada KDV yüzde 18’den yüzde 8’e düşecek. Tapu harcı indirimi ise devam edecek. Peki ÖTV ve KDV indirimi ne zaman başlayacak? Ne zaman sona erecek? ÖTV ve KDV indirimi alan ürünler neler? ÖTV ve KDV'de yüzde kaç indirim yapıldı? ÖTV ve KDV indirimleri ne zamana kadar geçerli?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Bakanlık konferans salonunda düzenlenen Vergi Denetim Kurulu (VDK) Strateji Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimlerini devreye alacaklarını açıklayarak, şöyle devam etti: "Bunlardan birincisi, konut satışlarında KDV oranlarında yüzde 18'den 8'e indirim uygulamasını devam ettiriyoruz. Bu uygulama 31 Ekim'de bitiyordu, yıl sonuna kadar devam edecek. İkinci olarak, tapu harçlarının yüzde 4'ten 3'e indirilmesi uygulamasını da yıl sonuna kadar devam ettiriyoruz. Üçüncü başlık da mobilya sektörü. Bu alanda KDV oranını yüzde 18'den 8'e indiriyoruz. Dördüncü başlığımız beyaz eşya sektörü. Bu alanda uygulanan ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz. Beşinci başlığımız 1600 cc altı motorlu araçlarda var olan ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz. Son olarak da ticari araçlarda KDV oranlarını yüzde 18'den yüzde 1'e indiriyoruz."

Vergi indirimlerine özetle

- Tapu harçlarının yüzde 4'ten yüzde 3'e indirilmesi yıl sonuna kadar devam edecek.

- Mobilyada KDV yüzde 18'den 8'e inecek.

- Beyaz eşyada ÖTV yıl sonuna kadar sıfıra iniyor.

- 1600 CC altı motorlu araçlarda ÖTV uygulamasında 15'er puanlık indirime gidiyoruz.

- Ticari araçlarda KDV'yi yüzde 18'den yüzde 1'e indiriliyor.