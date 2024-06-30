“ÖTV muafiyetiyle araç alım hakkı 7 yıla çıkarılsın” önerisi

Bayram, engellilere tanınan ÖTV muafiyetiyle araç alım hakkının 5 yıl yerine 7 yıl olması gerektiğini kaydetti. Ayrıca bu hakkın suistimal edilmemesi için plakalardaki mavi TR yazısının engelli araçlarda sarı renkli olması tavsiyesinde bulundu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bayram, ÖTV muafiyetli araç alımlarında 5 yıl olan sürenin 10 yıla çıkarılacağı iddiasına değindi. Bayram, 2024 yılında satılan 100 araçtan 30 tanesinin vergiden muaf olduğuna işaret etti. Bu durumun ekonomiye etkilerine dikkat çekti. ÖTV muafiyetli araç alım hakkının art niyetli kullanılmaması gerektiğini dile getirdi. Bu haktan gerçek engellilerin yararlanmaları temennisini dile getirdi. Bayram, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ÖTV muafiyetiyle araç alım hakkının 5 yıl yerine 7 yıl olmasını savundu. Ayrıca bu hakkın suistimal edilmemesi için plakalardaki mavi TR yazısının engelli araçlarda sarı renkli olmasını teklif etti. Böylece suiistimalin önüne geçilebileceğini ifade etti. Yeni paket kapsamında vefat eden engelli bireyin ailesinden ötv ödemesinin geri alınması kabul edilemeyecek bir durum olduğunu; dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Bayram, Türkiye yüzyılında yaşlı ve engelli bakanlığının kurulması gerektiğini vurgulayarak, “Bu sorunların daha kapsamlı bir şekilde çalışılması kaçınılmazdır” dedi.