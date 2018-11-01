Hükümet ekonomiye canlılık kazandırmak amacıyla vergi indirim paketi açıkladı. Beyaz eşyadan otomotiv ve konuttan konutta ÖTV ve KDV indirimine gidildi. Konut ve iş yerlerinde yüzde KDV oranı yüzde 8’e, beyaz eşyada ÖTV oranları sıfırlanırken, ticari araçlarda yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. Peki ÖTV ve KDV indiriminden sonra araç fiyatları ne oldu?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan bazı ürünlere ilişkin KDV ve ÖTV indirimleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre otomobillerdeki ÖTV desteği fiyatlara yüzde 10, ticari araçlardaki KDV desteği ise fiyatlara yüzde 14-15 oranında indirim olarak yansıyacak. Açıklamanın ardından otomotiv devleri de indirimli fiyatlarını duyurmaya başladı. Türkiye'de satılan otomobiller içinde motor hacmi 1.6 litre altında kalan modelleri, küçük ve kompakt sınıftakiler oluşturuyor. Bu modellerden matrahı 70 bin lirayı aşmayanlar için hali hazırda uygulanan ÖTV oranı yüzde 45 iken, yeni dönemde bu oran yüzde 30'a inecek. Aynı şekilde, motor hacmi 1.6 litre altında kalıp matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL arasında kalan modellere uygulanan ÖTV oranı da, yüzde 50'den yüzde 35'e düşmüş olacak.

ÖTV indirimi sonrası otomobil fiyatlarında son durum ne oldu?