ÖTV düzenlemesiyle fiyatlarda ne kadar indirim getirecek?

Otomobillerde Özel Tüketim Vergisi(ÖTV) matrahı son dakika olarak yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre otomobillerdeki ÖTV matrahı limitleri bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti 70 bin liraya kadar otomobillerde yüzde 45, 120 bin liraya kadar olanlarda ise yüzde 50 oldu. Kısacası Otomobilin satış fiyatı yeni ÖTV düzenlemesi ile yaklaşık yüzde 3 düşmüş olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan kararda, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yer alan bazı malların ÖTV matrah (vergisiz çıplak fiyat) limitlerinin yeniden tespit edildiği belirtildi. Buna göre, motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti yüzde 52 artışla 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti ise yüzde 50 artışla 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükseltildi. Matrahı 70 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV yüzde 45 (Eski rakam 46 bin TL), 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanların yüzde 50 (Eski rakam 80 bin TL), matrahı 120 bin TL’yi aşan 1.6 litre ve altı araçlarda ise ÖTV yüzde 60 olacak şekilde belirlendi.

YENİ DÜZENLEME 1600cc ÜZERİNİ DE KAPSIYOR

Düzenleme sadece 1600cc ve altı için değil 1600cc üstü ve 200cc'yi geçmeyen araçlar için de düzenlendi. Bu araçlarda limit 114 bin TL'den 85 bin TL'ye inerken, üst limit 170 bin TL oldu. Vergi matrahı 85 bin TL’nin altındaki araçlarda ÖTV yüzde 45 olurken, 135 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 50, 135 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ise yüzde 60 olacak. Matrah değeri 170 bin TL’nin altındaki araçlarda ise vergi oranı yüzde 100 olurken, 170 bin TL’nin üzerindeki araçlarda ÖTV yüzde 110 olarak belirlendi.

Motor gücü 50 kilovatı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyen elektrik araçlar için ÖTV matrahının limitleri normal motorlu araçlarla aynı olarak belirlendi. Motor silindir hacmi 2000 cc’yi geçenler için ise limitler 170 bin TL’yi aşmayanlar ve 170 bin TL’yi aşanlar olarak belirlendi. 170 bin TL’yi aşmayanların vergisi yüzde 100 ve 110 olurken, 170 bin TL’yi aşanların ise ÖTV oranı yüzde 160 olarak belirlendi. Bugün itibariyle yürürlüğe girecek kararın hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

ÖRNEKLEMİŞ OLURSAK

Şu anda piyasada satılan en ucuz otomobillerden birisi olan ve 93 bin 900 liraya satılan otomobilin ÖTV'si yeni düzenleme ile 27 bin 950 liradan 25 bin 155 liraya inecek. Yani vergi 2 bin 795 lira daha az ödenecek. Otomobilin satış fiyatı da bu gelişme sonucunda 91 bin 117 liraya düşmüş olacak.