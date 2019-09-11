0553 313 94 23

Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberi ile yıkıldı

Oğlu terör örgütünün elinde olan annelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki oturma eylemine katılan, S. Çetinkaya'nın kuzeni Aysel Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini alınca baygınlık geçirdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 14:16
Oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberi ile yıkıldı

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP il binasına gelerek oturma eylemi başlatan ilk aile olan Şahap Çetinkaya’nın kardeşi hastanede hayatını kaybetti. "Başlarım sizin Kürdistan davanıza" diyerek eylemin sembol ismi haline gelen Aysel Bozkurt, eylem sırasında babasının ölüm haberini alınca fenalaştı.

"Başlarım sizin Kürdistan davanıza" sözleri ile sembol olmuştu

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne gelen Şahap Çetinkaya’ya yeğeni Aysel Bozkurt da destek vermiş, Bozkurt HDP’lilerle girdiği tartışmada 'Başlarım sizin Kürdistan davanıza, sizin çocuğunuz hangi özel okulda okuyor, eşiniz hangi plajda’ diyerek eylemin sembol ismi haline gelmişti.

Acı haberi alınca baygınlık geçirdi

Amcasına destek vermek için bugün de HDP il binası önüne gelen Bozkurt, hastanede tedavi gören babasının ölüm haberini aldı. Babası Celal Çetinkaya’nın ölüm haberini alan Aysel Bozkurt, sinir krizleri geçirip fenalaştı. HDP il binası önünde feryadı yürekleri dağlayan Aysel Bozkurt, sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Bozkurt, sakinleştikten sonra cenaze işlemleri için taksi ile hastaneye gitti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 14:16
  1. Diyarbakır
  2. anne
  3. HDP
  4. eylem
  5. Şahap Çetinkaya
  6. Aysel Bozkurt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
    1. Süleyman Turan son yolculuğuna uğurlandı
    2. Genç Kızılaycılar eğitim için seferber..
    3. Komutan İnan, basın mensuplarıyla bir..
    4. Acil çağrılar tek numarada
    5. FETÖ sanığı 17 kişinin yargılanmasına..
    6. Üniversite öğrencilerini kapıda Uşak..
    7. Cizre polisi okul çevrelerinde..
    8. Spot piyasada elektrik fiyatları
    9. Öğle uykusu kalbe iyi geliyor
    10. Usta oyuncu Süleyman Turan son..
    11. Balık pazarlarında talep aynı fiyatlar..
    12. Personeli açığa alan HDP'li belediyeye..
    13. Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü,..
    14. Hangi 2 eski bakan Davutoğlu ile..
    15. Annesini bıçakla öldüren sanık tahliye..
    16. Feridun Bilgin kimdir? Feridun Bilgin..
    17. Oturma eylemi yaparken babasının ölüm..
    18. Karaman’da süt tankerinin çarptığı..
    19. Meram belediyesi tesislerinde kış..
    20. Bağlar’a Ankara’dan müjdeli haberler
    21. CarrefourSA, 41 marketinde 10 bin..
    22. İsrail tank atışıyla Gazze'yi vurdu
    23. Kremlin'den "casus çalıştırdığı"..
    24. Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen..
    25. Gürün’de Aşure Dağıtıldı
    26. Üzerine kaynar su dökülen bebek öldü
    27. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    28. İmamoğlu'nun yüzüne karşı söyledi: Ah..
    29. Altın eller Sivas’ta buluştu
    30. Galatasaray Divan Kurulu başladı
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    “Kusura bakmasın Bülent Arınç, şu sözlerinden sonra...”
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim