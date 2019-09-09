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Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor- Siyasetçi İbrahim Güçlü:- "Bu insanlar HDP'den gidiyorlar. Bu işin gizlisi saklısı yok ki. HDP zaten bunu ifade ediyor çünkü HDP'ye aynı zamanda puan veriyorlar. Ne kadar PKK'ya adam gönderiyorsun, ne kadar gönderemiyorsun?"

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:22
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen anneler Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer'in başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Siyasetçi İbrahim Güçlü, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek desteklerini belirtti.

Güçlü, yaptığı açıklamada, çocukları için oturma eylemi yapan ailelere sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, aydınlar, kanaat önderlerinin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Ailelerin HDP il binası önünde oturma eylemi yapmasına ilişkin Güçlü, "Görünen köy kılavuz ister mi?" ifadesini kullandı.

Güçlü, "Bu insanlar HDP'den gidiyorlar. Bu işin gizlisi saklısı yok ki. HDP zaten bunu ifade ediyor. Çünkü HDP'ye aynı zamanda puan veriyorlar. Ne kadar PKK'ya adam gönderiyorsun, ne kadar gönderemiyorsun? Bunlar performans bakımından bir kriter onlar açısından. Bunda bilinmez bir durum yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Belediyenin iş makineleri bile Kobani'ye gitmiş. Onun için görünen köy kılavuz ister mi? Toplum bu konuları açık konuşmadığı zaman çözmesi olanaklı değildir." diyen Güçlü, şunları kaydetti:

"Hangi aile kendi çocuğunun dağa gitmesini ister? Bu hepimizin sorunu. Hepimizin içinin acıması gerekmez mi? İlla benim çocuğum gittiği zaman mı benim içim acıyacak? Bir de irade meselesi var. 'Çocuk kendi iradesiyle dağa gitmiş', ya böyle bir şey olabilir mi? Reşit olmamış çocuğun iradesi yoktur. Çocuklar kendi iradesiyle gitmiş olamaz. 'Kürtlük' diye bir davan varsa Kürt insanını sev, insanları sev, 'demokratım' diyorsan demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine bağlı kal. Çocuk Hakları Sözleşmesini çiğniyorsun, bu konudaki evrensel sözleşmeyi çiğniyorsun. Ondan sonra çıkıp, 'Benim haklarım çiğneniyor, sahip çıkın.' diyorsun. Sen bir kere meşruiyetini kaybediyorsun."

- Diyarbakır annelerine destek için Trabzon'dan geldi

Taylan Çebi, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine destek için Trabzon'dan geldi.

Oturma eylemi yapan anneleri ziyaret eden Çebi, annelerin elini öptü.

Çebi, annelerin sesine kulak tıkamanın mümkün olmadığını belirterek, "Analarımızın yanındayız. Çocukları gelene kadar yanlarındayız. Bu bayrağın altında Türk, Laz, Kürt, Çerkez herkes Çanakkale ruhuyla birlik olmalıyız." diye konuştu.

- Esnaftan kumanya

Bu arada oturma eylemi yapan ailelere Diyarbakır'da yaşayan esnaf Şirvan Vural tarafından kumanya dağıtıldı.

"Annelerimizin evlatları için verdiği haklı mücadele vicdanlarımızı sızlatmaya başladı. Ve biz de buna, bu yangına sessiz kalamazdık. 40 yıldır annelerimizin yürekleri sürekli yanıyor. Artık bu annelerin yürekleri doldu ve taştı." diyen Vural, onların bu mücadelesine destek vermek istediğini aktardı.


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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:22
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