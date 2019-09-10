0553 313 94 23

Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 7 yaşındaki Memati'den destek

Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için babası Yusuf Aygün ile Şanlıurfa'dan gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere çikolata ve şeker ikram etti- Baba Yusuf Aygün:- "Türkiye genelinde annelere destek olmamız lazım. Belki çocuklarına ulaşırız"

10 Eylül 2019 Salı 15:12
Oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine 7 yaşındaki Memati'den destek

DİYARBAKIR (AA) - Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine destek için babasıyla Şanlıurfa'dan gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere çikolata ve şeker ikramında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Annelerin oturma eylemi yaptığı HDP İl Başkanlığı binası önüne Şanlıurfa'dan destek ziyaretine babası Yusuf Aygün ile gelen 7 yaşındaki Memati Aygün, annelere şeker ve çikolata ikram etti.

Baba Aygün, annelerin oturma eylemine ilişkin televizyonda yayımlanan haberleri gördüklerini, bunun üzerine destek için geldiklerini söyledi.

Annelerin büyük bir cesaret örneği göstererek, çocuklarını geri istediğini vurgulayan Aygün, "Türkiye genelinde annelere destek olmamız lazım. Belki çocuklarına ulaşırız. En azından diğer annelere de örnek olsun. Oğlum, şeker dağıtmak istedi. Hatta birkaç gün burada kalmak istiyor. Annelerin yanında olacağız. Anneler ağlamasın." dedi.

Memati Aygün de oturma eylemi yapan anneleri televizyonda görünce çok üzüldüğünü, onlara şeker ve çikolata dağıtmak için Şanlıurfa'dan geldiğini dile getirdi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:12
  1. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TCMB döviz kurları
    1. TCMB döviz kurları
    2. Çobanbey’e ziyaret
    3. Genç avukat ruhsatnamesini Baro..
    4. "Türkiye, savunma sanayisinde en..
    5. Erdemoğlu, Rektör Turgut ile bir araya..
    6. Yaz Spor Kursları kapanış şenliği..
    7. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    8. Belediye Başkanı Kılınç’tan Adıyaman..
    9. Golf: MVK Uluslararası Türkiye Amatör..
    10. Devrek şehir merkezinin nüfusu yeniden..
    11. Haluk Levent’ten, kanser hastası anne..
    12. Okuma sevdalısı minik Gülistan’a destek
    13. Şahinbey Ampute’nin Milli gururu
    14. Şahinbey Mehmetçiğin yanında
    15. İl Jandarma Komutanı Altıntaş’tan..
    16. Şehit babası Mehmet Demir son..
    17. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    18. 'Dur' ihtarına uymayan minibüste..
    19. Yatağan’ın Kırsal mahalle yolları..
    20. Kazada hayatını kaybeden Sakman’ın adı..
    21. Cizre Emniyet Müdürlüğü aşure günü..
    22. Denizde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
    23. TBB'den doğalgaz santrali kredileri..
    24. Mısırlı gazeteciden, "Beni..
    25. ABD'li komutanlarla Ankara'daki..
    26. Tiyatroya başladığı sahnede uğurlandı
    27. Türk ve ABD askerlerinden Suriye..
    28. Köyde uyuşturucu operasyonu
    29. FETÖ üyesinin tahliyesine "tehlike..
    30. Besni’de Tekel depolarının yeri millet..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!