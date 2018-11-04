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Oturdun ciğerimize, söktün be Tunceli

Gazetemiz okurlarından Sena Nur Öztürk, Tunceli'de donarak şehit olan iki askerimizle ilgili yazdığı şiiri bizimle paylaştı.

04 Kasım 2018 Pazar 14:54
Oturdun ciğerimize, söktün be Tunceli

Sena Nur Öztürk/Karapürçek-Ankara

Gör bak, tarih defterini tekrara açmış

Yeniden uyandı nevmden Sarıkamış

Heyhat! Yürekler acıya durmuş besbelli

Oturdun ciğerimize, söktün be Tunceli

Hangi ananın yüreği donmaz ki şimdi?

Haneleri vurdu soğuk, bağırlar deşildi

Nisyanı imkansız ahval zihinde belirdi

Heyhat! Lafızlar yetersiz meale besbelli

Silinmez mahal-i hüznün gayrı Tunceli

Siz iki uzman çavuş! Vatan’a server

İsminiz gökte şehit, yerde cengaver

Sema size yoldaş, cennet size yaver

Heyhat! Tahtınız arşa kuruldu besbelli

Yiğitler yükselir toprağından Tunceli

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 14:54
  1. Ankara
  2. tarih defteri
  3. Sena Nur Öztürk
  4. Sarıkamış
  5. Oturdun ciğerimize
  6. söktün be Tunceli

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