Oturdun ciğerimize, söktün be Tunceli
Gazetemiz okurlarından Sena Nur Öztürk, Tunceli'de donarak şehit olan iki askerimizle ilgili yazdığı şiiri bizimle paylaştı.04 Kasım 2018 Pazar 14:54
Sena Nur Öztürk/Karapürçek-Ankara
Gör bak, tarih defterini tekrara açmış
Yeniden uyandı nevmden Sarıkamış
Heyhat! Yürekler acıya durmuş besbelli
Oturdun ciğerimize, söktün be Tunceli
Hangi ananın yüreği donmaz ki şimdi?
Haneleri vurdu soğuk, bağırlar deşildi
Nisyanı imkansız ahval zihinde belirdi
Heyhat! Lafızlar yetersiz meale besbelli
Silinmez mahal-i hüznün gayrı Tunceli
Siz iki uzman çavuş! Vatan’a server
İsminiz gökte şehit, yerde cengaver
Sema size yoldaş, cennet size yaver
Heyhat! Tahtınız arşa kuruldu besbelli
Yiğitler yükselir toprağından Tunceli
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